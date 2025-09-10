駆け引きでもやらない方がいい。男性の恋心を冷めさせる「言動」
気になる男性の気を惹きたいがため、駆け引き的な行動を仕掛ける女性は少なくないでしょう。
でも、やらない方がいいこともあることを頭に入れておくべき。
そこで今回は、男性の恋心を冷めさせる可能性が高い「言動」を紹介します。
あえて連絡を積極的に取らないようにする
男性の気を惹こうと、あえて連絡を積極的に取らないようになってしまうのは意外と逆効果になります。
関係性の濃さにもよりますが、また関係性が薄い段階だと「彼女は俺に興味がなくなった」男性は捉えてしまう可能性が高いでしょう。
もし男性に「彼女は俺に興味がなくなった」と捉えられてしまえば、男性の方からあなたに連絡してくることも少なくなってしまうはずです。
わざと他の男性と親しげな様子を見せつける
男性の嫉妬心を掻き立てたくて、わざと他の男性と親しげな様子を見せつけないようにも注意しましょう。
友達同士の会話というレベルならまだしも、相手の男性にボディタッチしたり、相手の男性のボディタッチを嬉しそうに受け入れている様子を見れば、男性は「自分よりもそいつの方がいいんだな」と思ってしまいます。
また、男性によっては他の男性と仲良く会話しているだけでもヘソを曲げて「彼女との交際は無理」となってしまう人もいるので、嫉妬心を煽るような行動は避けた方が賢明と言えます。
駆け引きめいた行動で男性の心を鷲掴みにすることも可能ですが、一方で男性の誤解を招いてしまう可能性もあるので、特に今回紹介した行動はしないように心がけてくださいね。
🌼チャンスを失わないように要注意。男性が「恋を諦める瞬間」とは