将棋の伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負第6局が9月9・10日に東京・千駄ケ谷の「将棋会館」で指され、藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）が挑戦者の永瀬拓矢九段（33）に勝利。シリーズ成績を4勝2敗とし、防衛6連覇を決めた。大激戦となった終盤戦では、藤井王位の桂合いの一手が話題に。解説棋士からは「歴史的妙手」と絶賛の声が上がった。

【映像】「歴史的妙手」着手の瞬間

7月に開幕した“真夏の七番勝負”は、藤井王位が放ったきらめく一手で決着を付けることとなった。

開幕から3連勝で好発進していた藤井王位だったが、第4・5局で七番勝負では自身初となる連敗を許す展開に。両者ともに絶対に負けられない思いを抱えて迎えた本局は、藤井王位の先手で両者得意の角換わりが志向されることとなった。

何としてでもフルセットに持ち込みたい永瀬九段は、この勝負所でも深い研究をぶつけてペースを握ることに成功。藤井王位も「早い段階でミスが出てしまって、そのあとは苦しい展開を長い間強いられた」と語った通り、苦戦を意識せざるを得ない進行となった。

形勢不明のまま突入した終盤戦では、永瀬九段が抜け出したかと見られていたが、藤井王位の構想力が光る展開に。寄せ合いの中で、竜による王手への合駒に藤井王位が選んだのは桂馬。ノータイムで右から左へと“スライド着手”するあまりにも美しい桂合いの一手に、ABEMAの中継で解説を務めた村田顕弘六段（39）は、「歴史的妙手だったと思う」と感嘆の声を上げていた。

その後も決して簡単な勝ち筋ではなかったものの、濃密な最終盤を潜り抜けて勝利を手にしたのは藤井王位。この結果で、6連覇の快挙を達成してみせた。

決着局のクライマックスを飾った妙手には、ファンも大興奮。「いやーーー、いいもの見た」「えっ、何があったの」「常人では考えられない」「信じられないｗどうしてこうなったｗ」「北斗神拳やん」「こんなん聡太しか無理やん」「ひとり異次元にいってしもとる」「聡太イリュージョンだ」とコメントが押し寄せていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）