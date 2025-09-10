冗談っぽいけど本気？男性が本命女性にだけ口にする「未来トーク」
「結婚したらさ〜」「子どもできたらどうする？」など、飲み会やデート中に冗談っぽく将来の話をする男性っていませんか？ その軽口、実は本命サインの１つかも。そこで今回は、そんな風に男性が本命女性にだけ口にする「未来トーク」を紹介します。
笑いながらも具体性がある
「一緒に住むならどんな間取りがいい？」とか「子どもができたらどっち似がいいかな」など、リアルに想像できる内容が混ざっていたら本命サインの可能性大。それは単なる妄想トークではなく、彼が“実際にあなたと未来を描いている”から口にしているのです。
好きな女性の反応を確かめたい
冗談っぽく「どう思う？」と聞いてくるのは、あなたの本音を知りたいから。本命女性だからこそ、照れ隠しをしながらも真剣に将来の相性を探っているんです。あなたの反応次第では彼の気持ちがさらに確信に変わっていきます。
未来のワードが頻繁に出る
結婚・同棲・旅行・子育てなど、未来を連想させるワードを繰り返し出してくるのも本命サインの１つ。無意識のうちに「彼女とだったら幸せな将来を描けそう」とイメージしているからこそ、自然と会話にそれらのワードが出てきてしまうのです。
冗談っぽい未来トークに、男性の“本気度”が隠れていることも。笑い流さずに耳を傾けて、もしあなたも同じ未来をイメージできるなら、その場でちょっとしたリアクションを返してあげると、２人の距離はさらに縮まるはずですよ。
