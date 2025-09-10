恋が叶わない原因に。男性から「好かれない行動」とは
男性に対して好きという気持ちが強すぎるあまり、余計なことをして男性から距離を置かれてしまうことって意外とあるもの・
そこで今回は、男性から「好かれない行動」を紹介します。
わがままな印象を与える態度や言動
好きな男性ができると、甘えたり頼ったりすることで好意をアピールしようとすることもあるでしょう。
でも、その内容が男性から見て可愛いものであれば問題ありませんが、わがまますぎる印象を与えてしまうと男性は引いてしまうもの。
過度な干渉
男性のことを好きすぎるあまり、男性にかまってあげたくなることもあるでしょう。
でも、それが過度な干渉になってしまうと、男性は距離を置こうとするもの。
例えば、周囲に人がいる中で男性のことをベタベタ触ったり、男性の予定を事細かにチェックしたりなど、あまりに行き過ぎた対応を交際前の段階でしてしまうと、男性は「彼女面しないで欲しい」と感じてしまいます。
心を許し合う関係性ができていない内は、男性の行動に干渉するのは程々にすることを意識するべきです。
このように男性は自己中な印象の女性の言動に対して良い印象を持ってはくれないので、今回紹介した行動をしないように十分に注意していきましょうね。
