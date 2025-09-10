一生一緒にいられる！結婚相手に「ふさわしい男性」の見極めポイント
結婚を考えながら恋愛していると、「好きだけど、彼と本当に結婚して大丈夫かな？」と迷う瞬間ってあるでしょう。恋人として楽しいだけでなく、“将来のパートナー”として信頼関係を築けるかどうかは別問題。そこで今回は、結婚相手に「ふさわしい男性」の見極めポイントを紹介します。
誠実で小さな約束もきちんと守ってくれる
「後で電話するね」「週末に会おう」など、日常の些細な約束でさえ必ず守る男性は誠実な性格なのでしょう。そういう男性は、たとえ約束を守れない状況になっても、きちんと連絡して誠意を見せてくれるものです。結婚生活は大小さまざまな約束の連続。だからこそ誠実な姿勢は、長い結婚生活において大きな安心材料になります。
お金に対する価値観が堅実
お金を稼ぐ力があるかというのは大事なポイントですが、それ以上に注目したいのが、お金に対する価値観。「無駄遣いしない」「将来のために貯金している」といった堅実な金銭感覚の男性は、結婚生活の舵取りを任せても安心です。また、そういう男性なら、必要な場面ではきちんと投資や支出をすることを厭わないでしょう。
責任感と自立心がある
問題が起きたときに「なんとかなる」「なるようになれ」と放置するのではなく、解決に向けて自分から動ける男性は結婚相手として理想的と言えます。なぜなら、自立した考え方ができる証拠だから。結婚後も自分の言動や決断に責任を持っているので、あなたに負担をかけすぎたりしないでしょう。
結婚は「好き」だけでは続かない長いパートナーシップ。恋愛のドキドキ感だけでなく、結婚後の安定感もイメージしながら男性の本性を見極めてくださいね。
