断然スクワットよりもラクちん。１日１セット【ぐんぐん下半身引き締まる】簡単習慣
素足を見せる季節を控え、下半身のスタイルアップは欠かせません。でも、定番トレーニング“スクワット”のように、下半身を引き締めるエクササイズはハードな分、敬遠してしまう方は少なくないと思います。そんな方こそ習慣に採り入れたい簡単エクササイズが【壁を使うバックキック】です。
壁を使うバックキック
太ももの裏にある「大腿二頭筋」を集中して強化するエクササイズです。体を支えてひざを曲げ伸ばしするだけとラクちんに実践できるので、料理の合間やTVCMの間などのスキマ時間に実践してみましょう。
（１）壁に手をつき、脚を腰幅程度に開いて片脚を後ろに引く
▲後ろ脚は脚の付け根から引きます
（２）後ろ脚のひざを曲げる
（３）太もも裏だけを使ってかかとをお尻に近づける
▲（２）、（３）の変化が一見わからないほど、とても小さな動きになります
その後、かかとを（２）の位置に戻して20回繰り返し、その後反対の脚も同様に実践します。なお、実践中に前脚のひざが曲がったり、上げている脚のひざの位置が下がったり、腰が反ったりすると期待する効果を得られないので注意しましょう。
下半身の引き締めトレーニングはハードというイメージがありますが、このエクササイズなら断然ラクちんに実践可能。しかも場所を選ばず、いつでもどこでも気軽にできるので、ぜひ習慣化して下半身の引き締めを叶えてくださいね。＜エクササイズ監修：KEI（インストラクター歴３年）＞