サイズも値段もビッグで話題！ 婚約を発表したセレブたちの豪華すぎる指輪をチェック
先日、テイラー・スウィフトがトラビス・ケルシーとの婚約を発表し、2人のロマンスを見守って来たファンを大喜びさせるとともに、NFLのスター選手であるトラビスが贈った大きなダイヤの婚約指輪にも注目が集まった。テイラー＆トラビスに限らず、セレブたちのエンゲージリングは、“豪華さこそ善”とばかりにゴージャスで思いの込められたものが多い。今回はセレブたちの婚約指輪事情をご紹介しよう。(1ドル＝147円で換算)
【写真】左手の薬指に輝く大粒ダイヤ セレブたちの婚約指輪を一気見！
★テイラー・スウィフト ついに婚約を発表！
現地時間8月26日にトラビス・ケルシーとの婚約を発表したテイラー・スウィフト。トラビスが贈った婚約指輪は、ニューヨーク発の高級ジュエラー、アーティフェックス・ファイン・ジュエリーのアイテムで、トラビス自身がジュエリーデザイナーのキンドレッド・リューベックとデザインしたもの。
丸みを帯びたオールドマインカットのダイヤモンドは、最大で20カラットと推測され、古風な色味から、古い鉱山から採れた希少で高価なものとみられる。18金イエローゴールドのバンドとベゼルセッティングの組み合わせが、アンティークで温かみのあるロマンチックな雰囲気を演出。お値段は500万ドル（約7.3億円）と見る専門家もいるようだ。
★ジョージナ・ロドリゲス 8年愛を実らせたリングは超巨大
サッカー・ポルトガル代表のスター選手クリスティアーノ・ロナウドと、8年間の交際を実らせ、今年8月についに婚約を発表したモデルでインフルエンサーのジョージナ・ロドリゲス。ヴェネチア国際映画祭のレッドカーペットでも堂々見せびらかしたリングは、オーバルカットのセンターストーンに2粒のサイドストーンをあしらったクラシカルなデザイン。
左手薬指の第二関節まで届きそうな巨大なセンターストーンは最上等級のDカラーで完璧な透明度、30カラットはあるそうだ。お値段は300万ドル（約4.4億円）とも500万ドル（約7.3億円）とも伝えられる。
★セレーナ・ゴメス ずっと夢見ていたマーキスシェイプのダイヤモンド
昨年末に、音楽プロデューサーのベニー・フランコとの婚約を発表したセレーナ。セレーナの大好物タコベルのテイクアウトを囲んでのピクニック中にプロポーズしたというベニーが贈ったのは、彼女が「Good For You ft. A$AP Rocky」でも歌い、ずっと夢見ていたというマーキスシェイプのダイヤモンドをあしらったエタニティタイプの婚約指輪。
大きなセンターストーンは6カラット、メレダイヤも相当数あるとみられ、お値段は22万5000ドル（約3300万円）と推定される。なおベニーは当初、大きなバゲットダイヤをサイドストーンに添えるつもりだったが、セレーナの好みに合わないと判断して方針を転換。残ったダイヤはイヤリングにする計画だそう。
