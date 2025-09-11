まるっと真似したい！【ユニクロ】おしゃれママがお手本♡「こなれコーデ」

シンプルなアイテムを、おしゃれに着こなしたい！ そんな人に注目してほしいのが、【ユニクロ】のアイテムを上手に取り入れている、おしゃれママのコーディネート。今回は週6でユニクロアイテムを着用しているという@shocogram__さんのInstagram投稿に注目しました。おしゃれ見えするポイントが詰まっているスタイルばかりで、何を着ようか迷ったときのお手本になりそう。その中から、まるごと真似したくなりそうな「こなれコーデ」をご紹介します。

淡色パンツをグレートップスで引き締め

【ユニクロ】「3Dメリノリブクルーネックセーター/5分袖」\2,990（税込）

ユニクロの半袖のリブニットセーターに、淡い色味で優しげな雰囲気の刺繍パンツを合わせたきれいめカジュアルスタイル。シンプルなトップスでボトムスの華やかさがより引き立ち、おしゃれ見えが叶いそう。少し甘さのあるパンツを落ち着いたカラーのトップスで引き締めたスタイルは、大人世代にも取り入れやすくこのまま真似したくなりそうです。

ポロニットトップスで大人カジュアル

【ユニクロ】「リブポロカーディガン/半袖」\2,990（税込）

プレッピーテイストがトレンドであることから、襟付きトップスは注目度の高いアイテム。デニムパンツと合わせたシンプルなワンツーも旬顔に仕上がりそう。@shocogram__さんは黒のバックパックで、スポーティな要素もさりげなくプラス。頑張りすぎずに旬のおしゃれを取り入れられそうなスタイルです。

いつものコーデに新鮮アイテムをプラス

【ユニクロ】「ワイドトラウザージーンズ」\1,290（税込・セール価格）

ユニクロのグレージーンズとTシャツに、ツイードベストを重ねたスタイル。カジュアルなアイテムにツイードのきちんと感がプラスされ、シンプルなコーデも一気にこなれた印象に。普段着にサッと重ねるだけで、ぐっとおしゃれ度がアップ。ツイードベストを取り入れることで、マンネリ化しがちなコーディネートを新鮮に見せてくれ、着こなしの幅も広がりそうです。

旬のブラウンコーデでこなれ感アップ

【ユニクロ】「ウルトラストレッチワンピース/ノースリーブ」\990（税込・セール価格）

上品なフレアシルエットのノースリーブワンピースに、あえてカジュアルなベストを合わせてこなれ感を演出。ブラウン系のワントーンでまとめていて、落ち着きがありながらもトレンドを感じるコーデ。きちんと感とラフさがちょうど良く、休日のお出かけにもぴったりのスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N