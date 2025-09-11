“日光浴びない”畑芽育、今夏はアクティブに動き「致死量の日光浴びちゃって」
女優の畑芽育（23歳）が、9月11日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。畑は“日光浴びない”で有名だが、今年の夏は芸人のようにネタ探しのためアクティブに動き、「致死量の日光浴びちゃって」と語った。
10日に都内で行われた、電機設備メーカー「TMEIC」の新CM発表会に登壇した畑が、番組のインタビューに対応。“最近のプライベートの出来事”を聞かれた畑は「今年の夏はアクティブに動いてた8月、7月だったんですけど。バラエティ、情報番組とかのインタビューとかのために“ネタ探し”しつつある生活になってきました。日々『どこかにネタ転がってないかな…』みたいな感じで」と、まるでお笑い芸人のような生活をしていたと話す。
また、インタビュアーを務めた小山内鈴奈アナが「畑さんって日光浴びないですよね？」と話を振ると、畑は「そうなんです。私、本当に日光浴びないで有名なんですよ」と話し、小山内アナは「（そんな畑がネタ探しをしていることに）だからびっくりしちゃって」とコメント。
畑は「そうなんです。致死量の日光浴びちゃって。ほんとに大丈夫かな…ってくらい紫外線を浴びちゃいましたね、今年は」「（反動が）来てます。やや。本当になかなか疲れが取れない」と笑顔で話し、「（来年の夏は過ごし方を）変えて行くと思います」と語った。
