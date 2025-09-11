口の病気は簡単にうつる!?　人にうつさないために気を付けることとは？

口腔ケアの第一人者・菊谷武氏。豊富な診療経験をふまえ、認知症や寝たきりの予防にも役立つ「正しい口腔ケア」を、イラストと図解でやさしく解説した著書『最新版 図解 介護のための口腔ケア』より、「口から食べることの重要性」や「食べる機能の評価の仕方」から「口腔ケアの方法」「口腔機能向上トレーニング」まで、介護現場で働く人はもちろん、在宅で介護をしているご家族にも、だれも教えてくれないような、すぐに役立つ情報を紹介します。

むし歯や歯周病は人にうつる病気

むし歯や歯周病は細菌が原因で起こる感染症。口移しや食器を介して人にうつります。生後すぐの赤ちゃんの口の中は無菌状態ですが、1歳半〜2歳半に集中してむし歯菌が認められるようになり、その多くは母親から感染したものです。歯周病菌も親から子に感染し、また夫婦間など大人になって感染するケースもあります。感染しても必ず発症するとは限りませんが、口腔ケアで菌を減らし、リスクをおさえることが大切です。

むし歯菌も歯周病菌も、唾液を介して人から人に感染します。

■祖父母から孫

自分の箸やスプーンなどを使って食事を与える、熱い食べものにフーフー息を吹きかけて冷ましてから与える（唾液が飛ぶ）、口移しで与えるなどで感染

■親から子

親が嚙み砕いた食べものを子どもに与えるなどで感染。母親から子どもに感染するケースが多い。むし歯の多い母親から生まれた赤ちゃんは、むし歯の発生率が高くなることがわかっている

■配偶者間

歯周病菌は、夫婦や恋人などパートナー間で感染するケースが少なくない

■人から人

老人介護施設などで、複数の入れ歯をいっしょに洗う、歯ブラシをまとめて保管する（ぬれたブラシ面が触れ合う）などによって、入れ歯から入れ歯、歯ブラシから歯ブラシへと菌がうつる

免疫力が落ちていると命とりになることも

口の中にはむし歯菌や歯周病菌をはじめ、700種類もの微生物が棲みついています。とはいえ、その多くは比較的弱い毒性しかもたず、健康な人ではとくに害はありません。しかし、免疫力が落ちている人では感染症を起こし（日和見感染症）、命とりになることもあります。

ある老人介護施設における調査では、半分近くの人で口の中から肺炎桿菌やカンジダ菌などの日和見感染菌が検出されました。これらの菌は入れ歯や歯ブラシなどを介してほかの人にうつり、肺炎や敗血症を引き起こすことがあります。複数の歯ブラシや入れ歯をいっしょに洗わないなどの注意が必要です。

■口腔ケア時の注意点

ある人の口腔ケアが終わったら、そのまま次の人のケアに移る、といった光景が介護の現場でみうけられる。介護者が感染を広めることになりかねないので、1人のケアがすんだらそのつど手をよく洗うこと。また、介護者が感染の媒介となるのを防ぐだけでなく、被介護者から介護者への感染を防ぐためにも、手袋をはめる・交換することを忘れずに

