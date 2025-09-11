なぜ、ビルマ独立義勇軍の「軍旗」を写した写真は「不許可」となったのか

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

新刊『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』では、50点以上の秘蔵写真から兵士からは見えなかった〈もうひとつの戦場〉の実態に迫る。

（本記事は、貴志俊彦『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』の一部を抜粋・編集しています。秘蔵写真の数々は書籍でお楽しみいただけます）

偽装された「独立」

毎日戦中写真に残されたビルマ戦線の写真群のうち、「不許可」とされた写真があった。

1941年12月28日に組織されたビルマ独立義勇軍及びその軍旗の写真である（写真は書籍『戦争特派員は見た』でご覧ください）。この独立義勇軍は、アウンサン（オンサン）ほか227人のビルマ人と、陸軍参謀本部の鈴木敬司大佐が組織した南機関の日本人ら、総勢74人によって結成されたといわれる。

よく知られているように、アウンサンはアウンサンスーチーの父である。彼は、ラングーン大卒業後、タキン党やバー・モーらが組織した反英統一戦線によって結成された自由ブロックの書記長に就任し、逃亡先の厦門から日本へ渡り、南機関と共闘するきっかけをつかむ。

翌年早々、ビルマ独立義勇軍によるビルマ侵攻が始まり、早くもその年の5月にはビルマ全土を制圧する。

しかし、当時は大本営の既定方針により、南方占領地の独立は認められず、ビルマも日本の軍政下に置かれる。こうした日本軍の一方的な意向により、ビルマ独立義勇軍による「独立」の夢は潰えてしまった。そのため、ビルマ独立義勇軍の軍旗を写した写真は、「不許可」とされたわけである。この掌を返すやり方に、アウンサンらは強い不信感を抱き、のち彼らビルマ独立義勇軍の面々が日本軍と敵対する遠因となった。

1943年早々、連合国軍が反攻を開始すると、戦局は一気に逆転する。日本軍はビルマ人の全面協力を求めるために、同年8月に軍政を破棄する。満洲国と同様、名目的な独立を承認したのである。大毎発行の「SAKURA」1943年3月号にビルマ独立義勇軍の軍旗が掲載されたのは、日本軍による戦略上の転換の結果であった。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

