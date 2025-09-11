中国は日本以上に資本主義…「毎日一万人以上が起業」といわれる、中国起業の壮絶な現実

中国人は何を考え、どう行動するのか？

出世ではなく起業でトップを目指す

こうした社会環境のため、日本に較べると、圧倒的にトップを目指す人々が多い。それは日本のように、会社社会で一歩一歩出世して30年後に社長になろうというのではなく、独立して一攫千金を狙うのである。

現在、会社員でいるのは、やがて創業する際の準備期間という考え方だ。日本で言うなら、若手のコックが将来の独立のためにホテルや料亭で修業するような感覚である。

私は以前、上海の銀行家たちと会食中に、上海ガニを指差してこう言われたことがある。

「われわれ中国人は、この上海ガニのようなものさ。上海ガニは、どんな泥水の中でだろうが生き延びていける生命力を持っている。環境が悪い時は、じっと岩にしがみついている。でも目だけはつねにギョロギョロさせて、注意を怠らない。そして、いったんチャンス到来と見たら、一気呵成に飛び出すのさ」

2023年10月に68歳で急死した李克強前首相は、「わが国では毎日一万人以上が起業している」と言うのが口癖だった。そして「千千万万人創業！」と、国民の創業を奨励していた。

弱肉強食のスタートアップ

私はコロナ禍になる前、「中国のシリコンバレー」こと深圳で、スタートアップの卵たちを取材した。李前首相が誇った「一日一万社創業」のうち、一割は深圳で創業していた。

前述の巨大電気街「華強北」の一角のビルに、中国全土から明日の成功を夢見る若者たちが集結していた。投資会社が広いフロアを借り受け、彼らは長テーブルに置かれた各自のパソコンに向かって、熱心に仕事している。その周囲には、それぞれが自社製品を並べている。

一見するとIT企業のオフィスのようだが、よく観察すると、誰も隣席の人と会話を交わさない。彼ら全員が、それぞれ「起業家の卵」だった。

一ヵ月1000元（約2万円）の「場所代」を払うと、机と椅子付きのスペースをもらえる。与えられた期間は三ヵ月。その間に、自身の商品やビジネスアイデアを、華強北の企業や投資家たちにアピールして回るのだ。

三ヵ月経っても芽が出なければ、即刻退場である。もし前向きの反応が得られれば、一つ上の階の広いスペースに「格上げ」される。かつその企業の株式の5％と交換に、10万ドル（約1500万円）の資金提供を受ける。投資会社にしてみれば、もしも将来、その会社が「大化け」したら莫大な利益を手にできるし、失速しても損害は些少というわけだ。

そんな「格上げ組」の一人に話を聞いた。童顔の28歳の青年で、親指大の「人型3Dプリンター」のアイデアを引っ提げてやって来ていた。

「初対面の相手と商談する際、1時間後に帰る時までに、その人の『ミニ肖像』を作ってあげる。これは喜ばれるはずだ。プリンターはすでに一ヵ月で100台売れ、投資支援を受けて、いまタイに工場を作っている」

彼は「もう一つ上の階のさらに広大なスペースに移ることが決まった」と笑みをこぼしていた。

だが、このような「成功組」は数％。つまり残りは、死屍累々である。そのことを投資会社社長に指摘すると、平然とこう答えた。

「あなたの言う死屍累々という表現は正しい。だがトップを目指す人たちの中で、ほんの一握りは大成功を掴む。たとえば大疆創業（ダージアンチュアンイエ）（DJI＝深圳に本社を置く世界最大のドローン製造企業）の社員は、1万人を超えた。つまり、たとえトップを目指す数千人が死に絶えても、たった一人が大成功すれば、社会は回っていくし、進歩もしていく。これこそが中国社会のダイナミズムというものだ」

要は、社会主義の看板を掲げながら、日本以上の資本主義社会なのである。最近はこうした競争社会に疲れ果て、隣ののほほんとした「社会主義的国家」に移り住む中国人も増えている。そう、日本のことだ。

