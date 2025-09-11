英ロックバンド、スーパートランプのメンバーとして知られたリック・デイヴィスさんが6日、ニューヨーク州ロングアイランドの自宅で逝去した。81歳だった。リックさんは10年以上にわたり骨髄に影響を及ぼすがん「多発性骨髄腫」と闘い続け、バンド活動からは距離を置いていた。



【写真】スーパートランプも追悼 創設メンバーのリック・デイヴィスさん

1944年にイングランド・スウィンドンで生まれたリックさんは、幼少期にジーン・クルーパの音楽に魅了され、ジャズ、ブルース、ロックンロールへの情熱を育んだ。1969年にバンド結成を志し、メンバー募集を経てダディを結成。後にスーパートランプと改名し、ロジャー・ホッジソンとの共作で数々の名曲を生み出した。



代表曲「ブラディ・ウェル・ライト」（1974年）を皮切りに、「少しは愛を下さい」（1977年）、「ロジカル・ソング」（1979年）などがヒット。特にアルバム「ブレックファスト・イン・アメリカ」はグラミー賞2部門を受賞し、バンド最大の成功作となった。



フェイスブック上には、「彼のソウルフルな歌声とウーリッツァーの独特な音色は、バンドのサウンドの心臓部となった」「偉大な曲は決して死なない。リックの音楽と遺産は今も人々を鼓舞し続けている」と追悼の言葉が寄せられている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）