ロックバンド「L'Arc～en～Ciel」ボーカルのHydeがこのほど、自身のX（旧ツイッター）を更新。移動中に起きた「嫌」すぎる一幕を実況した。



【実際の写真】これはさすがに…我慢できない「嫌」すぎる状況

Hydeは8日、実際の写真とともに「#匂いで気がついた」「#肘まで10センチ」とハッシュタグを利用しながら、搭乗した飛行機の後ろ座席から、Hydeの座席内に靴を脱いだ乗客の足が伸びてきている状況を実況。続けて「#臭わなくても嫌」と、根本的には「におい」が問題ではなく、「足を伸ばしてきたこと」自体に異議を唱えた。



このポストの追記で「やってる側は前の人がそんなに近いと思ってないのかも」と乗客に対するフォローもしたHyde。結末としては「ちなみに5分悩んで直接言いました。」と口頭で指摘したことも記した。



このポストは9日の15時までに、600万件近いインプレッション（X上で投稿を見たり、反応した数）が寄せられる大反響。コメント欄では「いくら足長かったとしてもNGですね！」「周りの人のことも考えて欲しいですよね～」「靴脱ぎ禁止にして欲しい。臭くなくても確かに嫌」とHydeの意見に同意する人の声が多く見られた。一方で「何か言ってもトラブルになりそうな人じゃなきゃこんなことしないなーと思って怖くて我慢した」「私はトラブルは避けたいのでCAさんに伝えます。マネージャーさんお願いします」とトラブル回避のために指摘できないと言う人の意見も一定数見られた。



（よろず～ニュース編集部）