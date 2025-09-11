陸海「空」軍の誕生　第一次世界大戦後に、航空隊が拡充した理由とは何だったのか

長引くウクライナ情勢や防衛費増額を始め、我が国の安全保障に対する関心は以前よりも高まってきている。

しかし、私たちが何からどうやって守られているのか、意外と知らないのではないだろうか。

今回は、近現代150年の歴史を振り返りながら、〈国防〉とは何かを解説する。

（※本記事は『〈国防〉の日本近現代史』から抜粋・編集したものです。）

陸軍内における〈国防〉路線の対立

総力戦思想の流入とともに、第一次大戦後〜1920年代の陸軍上層部では軍備の質と量のいずれを重視すべきかをめぐる論争が生じ、激しい派閥対立に発展した（黒野耐『帝国国防方針の研究』）。もちろん両方の充実が望ましいが、軍人たちの前には乏しい国力という壁が立ちふさがっていた。

質を追求したのは、前出の田中義一や宇垣一成である。彼らは長期総力戦に対応するため、兵力数よりも近代兵器の導入を重視した。田中は日露戦後の1910（明治43）年に帝国在郷軍人会を設立し、将来の戦争に備えるため現役を終えて社会に戻った多数の兵士たちの統制をはかるなど、「軍隊の国民化」「国民の軍隊化」をいち早く追求した有能な軍事官僚であった。

田中は第一次大戦後の1926（大正15）年に「国民全体の生活と云(い)うことが既に国防の一部である」「国防は国民の国防である以上、今日の国防の総ての組織を国民化して行かなくちゃいかぬ」と述べるなど、いち早く国家国民の総動員（総力戦）の重要性に着目した。田中は陸軍から政界へと転じて27年に首相となるが、総力戦への対応もその目的となったとみることができる（纐纈厚(こうけつ あつし)『近代日本の政軍関係』）。

田中の部下だった宇垣も、1920年の日記に「軍人は素より国防の直接責任者なるも、軍人のみが国防の全責任者にはあらずして国民全般が共に国防の責を分(わか)つべきものである」、一般国民に「国防の必須を感得」させ、軍備充実に協力させるべきだと記した（宇垣一成著、角田順(つのだ じゅん)校訂『宇垣一成日記 1』）。

これに対し、上原勇作元帥(うえはら ゆうさく げんすい)や福田雅太郎(ふくだ まさたろう)大将、武藤信義(むとう のぶよし)中将（のち元帥）たちは、日本の国力で総力戦は無理とみて、可能な限り多くの兵力量を用意した短期決戦を志向した。

上原派は、1923（大正12）年に行われた帝国国防方針第二次改定で総力戦思想を短期決戦思想に引き戻し、田中や宇垣が主導した前記の大正7年国防方針の基本思想と軍団構想を葬り去った（黒野耐『帝国国防方針の研究』）。しかし、その後宇垣が陸軍大臣になると四個師団を削減して航空隊の拡充など戦備の近代化を図った。

宇垣が航空隊の拡充に取り組んだ背景には、第一次大戦で航空機が大いに発達して敵軍の偵察や爆撃に常用され、独軍がロンドンやパリへの都市爆撃まで行ったことがあった。陸軍は第一次大戦の青島(チンタオ)戦役で飛行機を偵察や爆撃に使用し、続くシベリア出兵時の経験もあって、早くから航空機を重視していた。1919（大正8）年に仏国から航空教育団を招聘し、同年4月には航空に関する調査研究・本科専門教育を所管する陸軍航空部と陸軍航空学校を新設した。宇垣軍縮下の1925年5月に航空部は陸軍航空本部に昇格し、あわせて航空兵科が独立した。

こうして〈国防〉に空という新たな次元が加わった。陸軍の航空関係者は経済合理性、敵の拠点を襲撃し制空権を獲得する国防上の観点から独立空軍の創設を主張したが、陸軍内でのコンセンサスが成りたたず、海軍の反発もあって実現しなかった（松原治吉郎『陸軍航空の形成』）。

資源獲得先としての満蒙

陸海軍ともに、総力戦に必要な各種資源の確保先を自国に近い中国大陸に求めた。第一次大戦時の独の経験から、敵に経済封鎖される恐怖を感じていたためである。しかし中国では大戦中の21ヵ条要求以後反日感情が強まり、日本の有する満洲利権の回収運動も高まっていた。1927（昭和2）年に成立した田中義一内閣は、満洲の利権確保のため、27年から3度にわたる山東出兵で蔣介石(しょうかいせき)の中国統一戦争に干渉するなど、強硬策をとっていた。

1927年、朝鮮総督となった宇垣一成は、田中の対中政策について、今日の「満蒙経営の中心」は「帝国の生存に切要なる資源の獲得、国民発展の為に土地の商租〔租借〕や鉱山森林等の企業や商工業の経営が容易になる様に仕向けることが第一義であらねばならぬ」のに、軍事上の見地からすると鉄道網の敷設しか考えていないのは遺憾であると批判していた（宇垣一成著、角田順校訂『宇垣一成日記 1』、黒野耐『帝国国防方針の研究』）。鉄道網云々は、満鉄が11月、満洲軍閥の支配者張作霖(ちょうさくりん)に北満洲の新鉄道建設を承認させたことを指す。

宇垣は、「支那が内政外政の改善によりて統一され平和となり発達して其処(そこ)に共存共栄の福利を享有せんことの希望を有して居る。現当局の所為が克(よ)く此(この)態度と希望に合致しあるやは疑問である」（28年9月29日の日記）と田中の対中強硬策を批判していた。田中と宇垣は同じように総動員を指向しつつも、その中国観は大きく異なっていた。

ところで宇垣が28年9月末、満洲の確保を「同地方には百数十万の移民と二十億円内外の投資を有するのと、将又(はたまた)満洲に起るべき各種の波瀾は直接間接に我新領土たる朝鮮に影響を与うること甚大なるものがある」（宇垣一成著、角田順校訂『宇垣一成日記 1』）として、明治以来〈国防〉の焦点、米の確保先とされてきた朝鮮の保持上からも死活的な問題と意義づけていたのは注目される。彼はさらに極東ロシア領の資源開発をも含めて、日本―朝鮮―満蒙―東部シベリアにまたがる一大自給自足圏の建設を構想していたのであった（黒野耐『帝国国防方針の研究』）。

宇垣は満洲事変直前の1931（昭和6）年6月、ふたたび朝鮮総督に就任すると、日本軍に食糧や物資、労働力を提供する「兵站基地」としての役割を果たすべく、農村振興運動や電力・鉱物資源の開発に注力した。朝鮮総督の辞任直後、1936年10月25日の日記に「今後の国防は国力の対峙抗争である」と記し、総力戦体制に朝鮮を組み込むため、「内鮮融和」を唱えて朝鮮人の自発的な対日協力を引き出そうとした（福島良一「宇垣一成における朝鮮統治の方針」、李淳衡「植民地工業化論と宇垣一成総督の政策」）。

朝鮮は明治期とはいささか異なる観点も加わりつつ、〈国防〉上必須の領域とみなされ続けたのである。

国防とは「何から、何を」守るのか 近現代150年の歴史をまとめた決定版が誕生！