日本人はなぜ「謀略」「工作」を毛嫌いするのか…諸外国では当たり前の「国益のための戦い」を始めるために、国民が脱却するべき「インテリジェンス不信」の正体

前編記事【「大臣の携帯は中国に筒抜けですよ」日本のエリートたちが陥る「インテリジェンスの貧困」その恐ろしいリスクと「国際社会の残酷な現実」】より続く。

あらゆる「日本の大問題」には日本人の「インテリジェンス（情報・諜報）の貧困」が関わっている……。国家・国民の安全保障と情報の最前線で活躍してきた、三人の専門家が語り尽くす書籍『官民軍インテリジェンス』刊行を記念して、特別鼎談をお届けする。

日本人が「諜報アレルギー」になった理由

丸谷 ご存じの通り、韓国では毎年3月1日に「三・一独立運動記念日」として、各地でデモや集会が行われています。

その直前の2月に、私はある会社に「デモがすごく盛り上がっているので、混乱が生じるかもしれません。日本人の社員は日本大使館周辺には近づかないでください」という警告を出して注意喚起したことがありました。すると、その会社の広報の人から「デモで混乱が生じるなどという言い方は韓国人に対する悪いイメージになるから書き方を変えてください」と怒られてしまったのです。

こうした状況は、官民問わずあちこちに存在しています。そこでは現実よりも「きれい事」の方が正しいと見なされてしまうので、実際に犠牲者が出るかもしれない危険な状況が目の前にあっても、インテリジェンスがうまく機能しなくなるわけです。

山上 もうひとつ日本人に欠けているのが、インテリジェンスには「守り」だけでなく「攻め」もあり、それを他国は当たり前に行っているのだ、という意識ではないかと思います。つまり、「謀略」や「工作」と呼ばれるものです。

丸谷 今の日本では「謀略」はすごく悪いイメージですが、戦前の日本では決して悪い言葉ではなく、軍事・外交の戦術の一環として認識されていました。

おそらくは、戦前のインテリジェンス活動が戦争の悲劇と結びつけられて批判的に語られる中で、手段の一つにすぎなかった「謀略」にも悪いイメージが定着していったのでしょう。これが、日本人がインテリジェンスに抵抗感や不信感を持つ要因になっていると思います。

外薗 アメリカのCIAなんて、まさに謀略の達人ですよね。いろんなところに火種をつくっては戦争を起こし、その国の体制をアメリカの意図する形に変えてきました。

「カラー革命」（2000年代以降に旧ソ連圏や東欧諸国で発生した民主化運動）はその最たる例です。これは別に良い悪いの話ではなく、現実問題としてアメリカのCIAは国益のためにしっかりと謀略を行っているということです。

「対外情報機関」が持てない日本

山上 「謀略」に関して言えば、個人的に苦い経験があります。私は国際法局の審議官だった時、日本でも対外情報機関を設立する道筋をつくろうと外務省内で働きかけたことがありました。その結果、当時の国際情報統括官のもとに関係者が集まって会議をすることになったのです。

ところがいざ議論が始まると、その国際情報統括官が「山上くん、勇ましいことを言うのはいいんだけど、そもそも日本では偽名のパスポートを保持していること自体が違法なんだよ。君は我々に違法行為に手を染めろというのかね」などと言い出す始末。外務省の情報部門トップでさえ、その程度のレベルなのです。

外薗 日本も第二次世界大戦中には、陸軍中野学校（旧日本陸軍が設立した情報戦・謀略戦の専門家養成機関）の卒業生がスパイや情報工作員として、商社マン、新聞記者、医師などの偽装身分を帯びて活動することが一般的でした。そういうインテリジェンス活動を、もう一度できるようにしないといけない。

山上 日本の情報機関は、内閣情報調査室、防衛省の情報本部、外務省の国際情報統括官組織、公安調査庁、そして警察庁の外事情報部、この5つの組織が、それぞれ「蛸壺化」してしまっています。アメリカをはじめ、諸外国のインテリジェンス関係者からも「日本に我々のカウンターパートとなる対外情報機関を設立してほしい」という切実な要望が寄せられています。

加えて日本は、中国、ロシア、北朝鮮という、いずれも日本に対する敵意を隠さない国々に囲まれています。これほど厳しい戦略環境に置かれている国は、世界的にも日本だけだという自覚を持って、インテリジェンスに対する意識を変えていくことが、喫緊の大きな課題だと思います。

「週刊現代」2025年09月15日号より

