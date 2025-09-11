ダービーで「髪の毛一本差」の2着馬「メジロオー」を生産した”女傑”と「メジロ軍団」との「強い絆」

1940年（昭和15年）、栃木の地に鍋掛牧場を開いた沖崎エイ。彼女が生きた激動の時代には、いかなる運命が待ち受けていたのか。月刊誌『優駿』で「一代の女傑 日本初の女性オーナーブリーダー・沖崎エイ物語」で連載中の島田明宏が明らかにした日本競馬史の新事実。

「馬主の格の違いで負けた」

今年の春に出たスポーツ誌『Number』の競馬特集で、私は「メジロ軍団」のダービー挑戦にスポットを当てた「メジロの夢はついに届かず。」というタイトルの原稿を書いた。

そのタイトルバックに使われたのは、1961(昭和36)年のダービーで、「髪の毛一本の差」と言われた2着に惜敗したメジロオーと、勝ったハクシヨウの判定写真だった。

メジロオーは鍋掛牧場の生産馬である。つまり、沖崎エイがつくった馬なのだ。そして、この一戦が、メジロの馬によるダービー初参戦だった。オーナーの北野豊吉は「勝ってはいないけど、同着だった。馬主の格の違いで負けた」と悔しがった。ハクシヨウの馬主は多くの名馬を所有する西博。調教師は「大尾形」と呼ばれた尾形藤吉で、鞍上は史上初の千勝騎手となる保田隆芳。それに対し、当時の北野は馬主としては無名で、メジロオーを管理した大久保末吉も、騎手の八木沢勝美も格下だった。北野はこれを機に、「牧場を持って大オーナーになってやる」と決意し、6年後、メジロ牧場を創設した。

悔しさを忘れないよう判定写真を飾る

『Number』に掲載された判定写真は、都内のデパートで行われたダービー展に出展されたものだ。それをエイが譲り受け、悔しさを忘れないよう、自身の居室に飾った。現在も鍋掛牧場の事務所に飾られている。孫の沖崎誠一郎さんが「祖母はこういう思いで馬をやっていたんだ」ということを胸に留めるためだという。

スポーツライターの走りとして知られる虫明亜呂無も鍋掛牧場を訪ね、エイを取材している。そして『優駿』1983(昭和58)年2月号にこう書いた。

「ひとことでいえば、沖崎エイさんは、一代の女傑である。沖崎エイさんの一生を書き記せば、それだけで、大正から昭和の日本女性史の側面が脚光をあびることになるかもしれない」

この記述が印象に残り、私はエイの物語を「一代の女傑」というタイトルにした。

さらに虫明は、エイの父親への尊崇の念が自身の存在証明となり、それが情念に激しいものを植えつけ、彼女の魅力になっている、とも記している

エイの父、熊谷茂八が経営する「熊谷組」は、大阪市港区に本店を置く、造船、造機、土木建築の請負業者だった。東京、神奈川、山口、広島などにも支店や工場があった。なお、福井で創業したゼネコンの熊谷組とはまったく別の組織である。

茂八は兵庫の鳴尾競馬場に行くためだけに鳴尾に別邸を買うほど競馬に入れ込んでいた。そして、北は札幌から南は宮崎まで、日本中の競馬場にエイを連れて行った。

その茂八が1936(昭和11)年に世を去った。エイの喪失感はいかほどだったか。葬儀には十数頭の所有馬も参列したという。

エイの夫の藤七はあまり競馬に興味を示さなかったと伝えられているが、1939(昭和14)年に中山記念を勝ったテイトをはじめ、戦前や戦時中の沖崎家の所有馬は、みな藤七が馬主となっている。さらに、自身も岩手の小岩井農場などに足を運んでいる。恩人でもある岳父と、妻の影響で、少しずつ競馬に興味を持つようになったと思われる。

藤七も、それから、エイの実兄で馬主だった熊谷八郎も、茂八が亡くなったあと自分たちの勝負服の図柄を別のものに変えている。そのくらい茂八の存在は大きかったのだろう。なお、エイの異母兄は茂一という名で、彼は馬主にはならなかったようだ。

49歳でオーナーブリーダーに

前述したように、エイは1940(昭和15)年に鍋掛牧場を創設した。そのとき41歳。東京への空襲が激しくなった1945(昭和20)年、末娘の芳江を連れてそこに疎開し、そのまま終戦を迎えた。

終戦から3年経った1948(昭和23)年、夫の藤七が亡くなった。結核を患い、鍋掛牧場で療養していたという。

鍋掛牧場で行われた葬儀には、当時3歳だった大久保洋吉元調教師も、父の末吉とともに参列した。黒磯駅から馬車で行き、土産に、一升瓶に入ったハチミツをもらったことが印象に残っているという。

エイは、夫の馬主資格を引き継ぎ、名実ともにオーナーブリーダーとなった。

この新たなスタートは、苦難の始まりでもあった。夫の死によって収入源が絶たれ、虎ノ門の本宅も、茅ヶ崎の別荘も、着物も売り払い、鍋掛牧場の運営資金にした。家事も買い物もお手伝い任せだった彼女が、野良着に頬っ被りで、馬の世話や畑仕事をするようになった。すべてを投げ打って、馬のために力を尽くした。

かつて夫の下働きをしていた北野と、経済関係が逆転した。北野建設を急成長させた北野から、金を借りたこともあったようだ。エイとしては、忸怩たる思いもあっただろう。

沖崎家と北野家の深いつながり

沖崎家と北野家は家族ぐるみの付き合いがあった。藤七の生前は、北野がよく虎ノ門の沖崎の本邸に遊びに行っていたようだ。エイは、北野の妻、ミヤとも親しかった。ミヤを初めて競馬場に連れて行ったのもエイだった。藤七の死後、エイの末娘の芳江が、目白の北野家から大学に通った。北野夫妻がそうさせるようエイに言ったのだった。芳江は北野の息子たちと姉弟のように育った

エイは、鍋掛牧場で生産した馬を自ら所有して走らせるオーナーブリーダーだったが、ほかの馬主に売った馬もいた。

メジロオーやメジロムサシがそうだ。「メジロ」と沖崎家の関係は深かった。

長年メジロ牧場のマネジメントを担い、2011年に閉場した同牧場の人馬を引き継いだレイクヴィラファームの初代代表となった岩崎伸道さんは、日大馬術部で重なりはなかったが、誠一郎さんの先輩にあたる。

岩崎さんが教えてくれたエピソードに、ジンと来るものがあった。

北野は亡くなる前、ミヤに「世話になったんだから、何がなんでも沖崎の面倒をみろよ」とよく言っていたという。エイの父、熊谷茂八がエイの夫、沖崎藤七に目をかけ愛娘と結婚させ、藤七は北野豊吉を可愛がり、支度金を渡して独立させた。師弟3代、男たちのつながりは強かった。北野の遺言としては、メジロアサマ、メジロティターン、メジロマックイーンによる「天皇賞父仔3代制覇」を達成してほしい――というものが知られているが、このように、もうひとつ、大切な遺言を残していたのだ。

