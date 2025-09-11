なぜ硫黄島に旧島民ですら帰れないのか…かつての議論から見えてくる「その理由」

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1944年7月、硫黄島。それは一時疎開のはずだった――。散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

（本記事は、酒井聡平『死なないと、帰れない島』の一部を抜粋・編集しています）

旧島民外し、国会で批判

第3回会議も発言要旨がほとんどなかった。何らかの事情で廃棄したのか、紛失したのか。理由を知る術はない。ただ、第3回会議で委員に配付された〈資料11〉を読んで推測できたことがあった。それは、第4回以後の会議も島民不在のままでよいのか議論したのだろう、ということだ。

〈資料11〉とは、第3回会議の1ヵ月半前の1980年2月21日の参議院建設委員会の議事録だった。

議事録によると、この日の参院建設委で登壇した二宮文造参議院議員は〈振興審議会あるいは硫黄島問題小委員会のメンバーにもやはり意見を聴取するという意味において疎開島民の代表を加えてやるべきだ〉とし、旧島民を外して議論を進める旧国土庁のやり方を批判した。これに対して、園田清充国土庁長官は〈審議の過程を通じまして、たとえば意見の開陳なり、いろいろな場は十分ひとつ考えていきたい、御意見を述べられる機会または聞かしていただく機会というものをつくることには善処をしてまいりたいと思います〉と答弁していた。

この質疑応答の記録を〈資料11〉として委員に配ったのは、旧島民を小委員会に参加させるか否かを議論するためだっただろう。議論の結果はどうだったか、1980年6月9日の第4回会議は、旧島民の出席が初めて認められることになった。

しかし、それは意外な形での出席だった。

旧島民はオブザーバー扱い

旧島民外しを参議院で批判された後、最初に開かれた第4回会議。公開された〈会議次第〉を読むと議事の一つに〈旧島民の意見・要望の聴き取り〉と記されていた。目を通して「ああ、そういうことか」と私は思った。

旧島民を小委員会の6人目の新たな〈委員〉として任命して帰島の可否を巡る議論の当事者とするのではなく、あくまで〈意見・要望〉のみ許される意見参考人として出席させたのだ。出席が認められた〈旧島民代表〉は浅沼秀吉、赤間孝四郎、菊池滋、菊池時男、小泉源三郎。5人は戦前の硫黄島が豊かな農業の島だったと熟知している立場で、次のように発言した。

〈戦前から、かぼちゃ、トーガン、サイダルとかいろいろ作っていたが、これも根気よくやれば相当の収穫が得られると思う。農業が（産業の）中心となる〉（浅沼）

旧島民たちは、火山活動についても危険視する見方を改めるように求めた。〈明治、大正時代から続いているものなので危険性はない〉（菊池滋）。

意外だったのは、旧島民たちが、自分たちが帰島できないのは火山でも産業の不成立でもないと認識している点だ。〈帰島の最大の阻害要因は、基地の存在である〉（小泉）。

その上で、さらに意外だったのは自衛隊に対して譲歩した考え方を持っていたことだ。菊池滋は〈（島民の）多くは、自衛隊と共存して行きたいと考えている〉とし、島内で生産した野菜や牛肉、豚肉などを自衛隊に提供することを提案していた。

できる譲歩はしていくから、どうか帰島させてほしい。古びた手書きの議事録から、そんな旧島民たちの切実な心が伝わってきた。

本記事の引用元『死なないと、帰れない島』では、硫黄島の村が消えた日の出来事から始まり、全国に離散した島民と子孫はいまだに帰島が認められていない「ミステリー」に挑み、次々と知られざる歴史や事実を描いている。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

【つづきを読む】「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」…日本人が知らない、硫黄島の「村が消えた日」