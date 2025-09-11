加盟国との蜜月関係は見せかけ…習近平肝いりの反米組織「上海協力機構」の悲惨な現状

前編記事『7000億円超かけた軍事パレードを開催するも国民は鼻白み…臓器移植による寿命延伸に興味津々な習近平の裸の王様ぶり』では、過去最大規模となった、軍事パレード中国戦勝節80周年閲兵式の様子や映像が世界中に拡散された習近平とプーチン大統領との「不老不死」を巡る雑談の余波について触れてきた。

中露指導の国際機関の実態

相変わらず、米中の対立は激しい。そうしたなか米国では、8月31日から9月にかけて中国・天津市で首脳会談が開かれた上海協力機構（SCO）に対しても警戒が強まっている。

SCOは中国とロシアが主導する形で2001年に結成された。その後、インドやパキスタン、イランなどが加わった。現在、SCOの加盟国人口は世界人口の4割超にのぼり、経済規模は世界の4分の1に及ぶ。

当初はテロや密輸を防ぐための国境警備が主な目的だったが、現在は安全保障や経済協力も議論されるようになっている。習氏は9月1日、SCO加盟国に対し年内に20億元（約400億円）の無償支援を実施し、今後3年間にSCO銀行連合に100億元（約2000億円）の新規融資を実行することを約束した。

だが、「SCOの内実は張り子の虎だ」と筆者は考えている。

ロシア「中国は敵」

習氏は8月31日、米国との関係が悪化するインドのモディ首相と首脳会談を行い、親密ぶりをアピールしたが、モディ氏は中国の軍事パレードに参加しなかった。

国境紛争に加え、中国がチベット自治区で建設を開始した巨大ダムもインドにとって安全保障上の重大問題だ。インド政府は「チベットの巨大ダムのせいで乾季にインドの主要河川の水流が最大85％減少する」と危機感を露わにしている。

中国とロシアとの蜜月も見せかけに過ぎない。米ニューヨーク・タイムズが6月に「中国は敵だ」と認識するロシア情報機関の秘密文書をすっぱ抜いたように、ロシアは中国の資源供給基地と化しつつある現状に危機感を強めている。

思い起こせば、20年前、当時のブッシュ政権がイラク戦争を開始したことが幸いして、設立まもないSCOが反米組織として世界の注目を集めた。今回もトランプ氏の独断専行のおかげでSCOの求心力が高まっているように見えるに過ぎないのだ。

そもそも中国の一連の外交ショーは、トランプ政権との本格的な貿易交渉を前に、米国側の神経をいたずらに逆なでするだけで「百害あって一利なし」だ。

米中の溝は広がるばかり……

ベッセント米財務長官が8月27日、「10月末以降に予定されている中国との協議は非常に複雑だ」との認識を示したように、予断を許さない情勢が続いている。

中国からの薬物流入に業を煮やした米国は規制・監視を強化している。

米下院は2日、フェンタニル規制法の改正案を賛成多数で可決した。米当局は3日、「中国からメキシコの麻薬組織に輸送中だった覚醒剤（メタンフェタミン）の原料約300トンを押収した」と発表した。覚醒剤原料の押収としては米国史上最大規模だ。

中国政府は米国に譲歩する姿勢を見せていないが、貿易摩擦が長引けば長引くほど自国経済へのダメージが大きくなるのは確実だ。

面子を捨てて米国との合意を早期に成立させない限り、中国経済はますます悪化してしまうのではないだろうか。

著者のこちらの記事も併せて読む『大手4社の純利益を足しても“日本製鉄1社”に勝てない…株高もどこ吹く風、中国を襲う大不況の悲惨な実態』

【こちらも読む】都市部では”児童労働”が復活しかけ、工場では人の代わりにロボットが…急速にデフレが進む中国で起こっている大問題