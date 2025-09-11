松角洋平、月9で沢口靖子と初出演 役柄上の苦悩も？「本当にタメ口でいいのか」【コメント全文】
俳優の沢口靖子が主演を務める、10月放送スタートの月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（毎週月曜 後9：00〜）の追加キャストが11日、発表となった。安田顕、黒島結菜、一ノ瀬颯、馬場園梓、金田哲、松角洋平、白本彩奈、板谷由夏が出演する。
【写真】髪バッサリ！主演を務める沢口靖子
『絶対零度』は、2010年からスタートした人気作品で、今作はシリーズ誕生15年のシーズン5にあたる新章。新たな犯罪に挑む姿を新キャストによって描き、新シリーズの舞台は「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす「情報犯罪」の犯人たちを追う捜査機関で、匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される「特殊詐欺」や「サイバーテロ」など、私たちの身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の情報犯罪に立ち向かう。
松角が演じるのは、DICT＜ディクト＞室長で警視・早見浩（はやみ・ひろし）。捜査一課で、殺人・強盗・組織犯罪など重大事件をいくつも担当。徹夜続きの張り込み、長時間の取り調べ等を経験し、聞き出す力と観察眼はピカイチ。内閣官房副長官の佐生にも一目置かれている早見は、佐生からの指令や情報を的確に処理して、チーム内メンバーを的確に采配。佐生や総理の「組織を大きくしたい」という期待を一身に背負っている人物。正義感にあふれ、真っ直ぐな性格の早見だが、若手の部下との接し方をまだ掴めておらずチャーミングな一面を見せる場面も。室長として部下たちをまとめながら、佐生の指令を受けるという間に挟まれるポジションで苦労している。
松角は、フジテレビ作品では、『監察医 朝顔』シリーズ（2020年ほか）で冷徹な監察官を怪演し、月9ドラマへの出演は『ナイト・ドクター』（2021年）以来4年ぶり。主演の沢口とは初共演となる。
■松角洋平
今実際に起こっていることによく似た事件が描かれていて、真剣に取り組まないといけないなと思っています。室長である早見は、世の中の上司が今抱えていることを体現する人物かなと思います。昔だったら“飲み行こう！”って言えた部下とのコミュニケーションが、今の世代はそう簡単ではなかったり…。さらには、上司から言われたことをすべて部下に伝えられるわけではなかったり、間に挟まれて考えながら生きている姿を早見という役を通して伝えていきたいです。沢口さんとは初共演となりますが、大先輩なので胸を借りるつもりで、ぶつかっていけたらなと思います。
役柄的に奈美の上にいる室長として、早見の奈美に対してのせりふはタメ口なんですけど、沢口さんを前に本当にタメ口でいいのかはちょっと今考えています（笑）。悪の根源はどこにあるのか？ネットに潜り込むとよくわからない時代になりました。情報犯罪だろうがなんだろうが、大事なのは“人間と人間の関わり合い”で、人間同士がぶつかることの大切さを届けられたらと思っていますので、どうぞ皆さん楽しみにしてください！
【写真】髪バッサリ！主演を務める沢口靖子
『絶対零度』は、2010年からスタートした人気作品で、今作はシリーズ誕生15年のシーズン5にあたる新章。新たな犯罪に挑む姿を新キャストによって描き、新シリーズの舞台は「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす「情報犯罪」の犯人たちを追う捜査機関で、匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される「特殊詐欺」や「サイバーテロ」など、私たちの身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の情報犯罪に立ち向かう。
松角は、フジテレビ作品では、『監察医 朝顔』シリーズ（2020年ほか）で冷徹な監察官を怪演し、月9ドラマへの出演は『ナイト・ドクター』（2021年）以来4年ぶり。主演の沢口とは初共演となる。
■松角洋平
今実際に起こっていることによく似た事件が描かれていて、真剣に取り組まないといけないなと思っています。室長である早見は、世の中の上司が今抱えていることを体現する人物かなと思います。昔だったら“飲み行こう！”って言えた部下とのコミュニケーションが、今の世代はそう簡単ではなかったり…。さらには、上司から言われたことをすべて部下に伝えられるわけではなかったり、間に挟まれて考えながら生きている姿を早見という役を通して伝えていきたいです。沢口さんとは初共演となりますが、大先輩なので胸を借りるつもりで、ぶつかっていけたらなと思います。
役柄的に奈美の上にいる室長として、早見の奈美に対してのせりふはタメ口なんですけど、沢口さんを前に本当にタメ口でいいのかはちょっと今考えています（笑）。悪の根源はどこにあるのか？ネットに潜り込むとよくわからない時代になりました。情報犯罪だろうがなんだろうが、大事なのは“人間と人間の関わり合い”で、人間同士がぶつかることの大切さを届けられたらと思っていますので、どうぞ皆さん楽しみにしてください！