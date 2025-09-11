自民党総裁選への出馬を表明した茂木敏充・前幹事長（６９）は、昨年の総裁選で大敗を喫した反省を踏まえ、豊富な政治経験に加えて党と経済政策の刷新を打ち出した。

野党との交渉力もアピールし、一番乗りで再挑戦に臨む。（福田麻衣）

「会社で言えば業績が急速に悪化し、倒産寸前の状況だ。最悪の状況だからこそ立ち上がる決意をした」

茂木氏は１０日の記者会見で、党の現状に強い危機感を示した。

衆院当選１１回で、外相や経済産業相、経済再生相のほか、党政調会長、選挙対策委員長など豊富な要職経験を持つ茂木氏は「私の全てをこの国にささげる。党、日本経済を必ず再生の軌道に戻す」と言い切った。

総裁選の対抗馬と目される小泉農相と小林鷹之・元経済安全保障相の名前を挙げた上、「次の時代にしっかりとバトンを渡せる政治を作る」と述べ、若手の積極起用も表明した。

石破首相の路線について「変えるべき部分はある」と指摘し、現金給付策の撤回を表明するなど、現政権との違いも強調した。

党幹事長として臨んだ昨年の総裁選では９人中６位に沈んだ。知名度不足の克服に向け、若者に人気のＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）で日常の活動を公開するなど、ＳＮＳでの発信を強化してきた。

ユーチューブ動画では国民民主党の玉木代表と経済政策を巡り対談するなど、野党とのパイプを誇示する。第１次トランプ政権を相手に日米貿易協議を担い、米側に「タフネゴシエーター（手ごわい交渉相手）」と評された。この日の会見でも「極めて高い交渉力で政治を前に進める」との自負を示し、連立枠組みの拡大を訴えた。

先頭を切っての出馬表明は、党内に一定の支持基盤を持つ自信の表れと言える。自身が率いた旧茂木派を中心に中堅・若手と会食を重ね、３０人前後を支持基盤として固める。「焦りの裏返しだろう」（党ベテラン）と見る向きもあるが、２０人が必要な推薦人集めには困らない状況だ。党で唯一の派閥を率いる麻生太郎最高顧問とも強固な関係を築く。

ただ、党員への支持の広がりを欠く課題は、解消していない。「次の自民党総裁にふさわしい」政治家を尋ねた読売新聞の８月の全国世論調査では、茂木氏は１％にとどまった。

全国一斉の党員投票を行う「フルスペック」方式では、全国的な知名度を欠くだけに不利は否めない。茂木氏は「地道に丁寧に力強く、支持を拡大していきたい」と強調した。