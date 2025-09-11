『しあわせな結婚』制作秘話。大石静も恐れた「納得するまで帰さない」プロデューサーの執念とは

『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）が、いよいよ9月11日に最終回を迎える。

物語は、50年間独身主義を貫いてきた人気弁護士・原田幸太郎（阿部サダヲ）が病院で出会った女性、鈴木ネルラ（松たか子）と恋に落ち、電撃結婚するところから始まる。

各階にネルラの父・寛（段田安則）、弟・レオ（板垣李光人）、叔父・考（岡部たかし）が暮らすマンションで新婚生活をスタートさせる。家族に囲まれ、戸惑いながらも穏やかに暮らす幸太郎。そこに刑事・黒川（杉野遥亮）が現れ、ネルラには15年前の婚約者の不審死に関する大きな秘密があることが明かされる。ネルラは事件当時の記憶を失っており、犯人もまだわかっていない。再捜査が始まり、少しずつ真相が明らかになるなか、幸太郎は弁護士として、夫として、彼女とどう向き合うのかが問われていく。

第7話で叔父・考が自首し、事件はついに解決か――と思いきや、9月4日放送の第8話では、新たな事実が明らかになり、物語は再び大きく動き出す。さらに視聴者を驚かせたのは、佐々木蔵之介の登場。幸太郎にとって重要な人物として現れ、ストーリーは一気に新たな局面へ。真実に近づいていくなか、幸太郎とネルラの関係はどのように変化していくのか。ラストのネルラの衝撃的な言葉に、思わず息をのむ展開だった。

ゼネラルプロデューサーの中川慎子さんは主題歌オアシスの『Don’t Look Back In Anger』の歌詞にいろいろな解釈があることと同じく、ドラマの解釈も様々であっていいと言う。そこには、“余白”を大切にする中川プロデューサー流の作品づくりへの考え方が表れている。

9月4日に公開した第1回の記事では、ドラマがどのように企画され、キャストが決まっていったのか。そして、主題歌にオアシスを選んだ理由など、舞台裏を紹介した。

第2回は、中川プロデューサーが『しあわせな結婚』をどんな作品にしたいと思っていたのか。そして、どのようにそのビジョンを形にしていったのか。脚本家でも、演出家でも、俳優でもない、でもドラマには欠かせない“プロデューサー”という存在に、ライター・木俣冬さんが迫る。

夫婦関係はサスペンスフル

――秘密を抱えた妻ネルラとそれを追求する弁護士・幸太郎。ホームドラマにサスペンスが足されたドラマで、それを「マリッジ・サスペンス」と打ち出しています。このワードは中川さんの案だそうですね。なぜこういう名前をつけたのでしょうか。

「私は結婚していませんが、大石さんのお話や、自分の親や家族を見ていて、たとえ長年一緒にいても相手の心はわからないと感じるんです。大事なことを秘めたまま亡くなってしまったりとか、別れの瞬間にはじめてわかったりすることがありますよね。夫婦関係はとてもサスペンスフルで。ベッドの隣に寝ている女を昨日までは後ろから抱きしめて寝ていたのに、今日の彼女は背を向けて寝ている。一日にして様変わりした風景にゾッとするというようなことを表現できたらと思って、『マリッジ・サスペンス』と名づけました」

――「夢コラボ」「マリッジ・サスペンス」と言葉を作る才能があると感心しております。余白のおもしろさや、夫婦の距離感の表現など画づくりも上質で、チーフ演出の黒崎博さんは元NHKで、制作プロダクションは『Destiny』(テレビ朝日）や『silent』『海のはじまり』（フジテレビ）、『災』（WOWOW）などに参加しているAOI pro.です。スタッフ選びで意識したことはありますか。

「黒崎さんをはじめとして、ディレクターの星野和成さん、楢木野礼さんなどのテレビドラマで活躍してきた方々に加え、カメラマン、編集マン、音楽プロデューサーなどは、普段あまりテレビドラマを作っていなくて映画や配信を主戦場にしている人たちで、いろいろな出自の人がミックスしているチームです。テレビドラマ制作に慣れたチームにして、やり方やリズム、スケジュールなどをあらかじめ理解した上で進んでいくとやりやすいのですが、いろいろな血が混じることで、より多くの視聴者の方々に見ていただける作品にしたい。地上波のみならず配信も行うので、配信オリジナルや海外の作品に見劣りしたくないという思いもあります。テレビはそもそも総合芸術なので、それらしい不思議な世界観になりました」

大石静さんに対しても「納得するまで帰さない」

――中川さんには優れたスタッフや俳優を集めてくる力があるのですね。

「いや、私にはそんな力はないです。やっぱり大石さんがいて、阿部さんがいて、松さんがいるから、皆さんが一緒に仕事をしたいと思ってくださる。皆さんの才能のおかげです」

――お仕事ドラマによくあるような、ものすごく情熱をぶつけて「お願いします！」と頼み込むようなこともありますか。

「大石さんには私は『絶対納得するまで帰さないよね』『一見柔らかそうななりをしていて、絶対にOK出すまで帰さないから恐ろしい』と言われます（笑）。私はそんなつもりは全くないのですが……。大石さんから見ると、私にはそういう執着があるようです」

――もちろん大石さんの脚本もセリフも展開も大胆でおもしろいし、『Destiny』（24年 テレビ朝日）の吉田紀子さんの脚本もセリフに裏の意味を感じておもしろかったし、プロデューサーがしっかり伴奏すると脚本家はより力を発揮できるのではないかと感じるんです。出版における編集と作家のようなことかなと。

「私は子どもの頃からドラマのプロデューサーになりたかったので、当然、テレビドラマや映画が大好きなのですが、本を読むのも好きでした。家にも書籍のほかにありとあらゆる雑誌があり、活字に触れていました。だからなのか、脚本というものに対するリスペクトは人一倍強いかもしれないです。お仕事させていただいている脚本家の方々はオリジナルが紡げる方々ばかり。0から物語を立ち上げられる才能を横で見られる感動をいつも味わっています」

ドラマは脚本の哲学で決まる

――例えば、脚本家の方が執筆に取りかかる前に、こんな感じでと提案することはありますか。

「具体的ではなく漠然としたイメージをお伝えして『こういうものが見たいです』というようなことは言います。でも、私がお仕事している皆さんの脚本には何も言わずとも哲学が根底に流れています。大石さんも吉田（紀子）さんも坂元（裕二）さんもセリフが独特で秀逸で、やっぱりドラマはセリフが第一と思いますが、どの脚本にも哲学が根底にあるんです。テレビドラマは3〜4カ月ものの時間、朝から晩までクタクタになりながらキャストやスタッフが一丸となって作っていきます。脚本はその最初の設計図であり、心のよりどころになるものだと思うので、その脚本が揺られているとつらいですよね。そこにひとつ魂が入っているだけで、この地図に頼っていけば目的地にたどり着けると信じられる。ドラマの出来は脚本の哲学があるかないかで大きな差が生まれると思うんです」

――中川さんは向田邦子さんの作品がお好きだそうですね。

「向田さんも幅広い作家ですが、『阿修羅のごとく』のような世界が好きです」

――『しあわせな結婚』の第1話で荒れたかかとにクリームを塗っているところに惹かれるみたいなセリフがあって『阿修羅のごとく』を思い出しました（「なんでお母さんのかかとって、あんなにひび割れてるのかねえ」と娘たちが鏡餅を見て母のことを思い浮かべるシーンがある）。

「かかとの話は、私の叔母の話を大石さんにしたことがあります。叔母は80代なのですが大病で手術することになり、着替えるとき家族に、お医者さんに足のかかとを見られるのが恥ずかしいからクリームを塗りたいとせがんでいたんですよ。手術の前に足のかかとなんて私はぶっちゃけどうでもいいと思ったけれど（笑）、なんだか女の業みたいなものを感じたと大石さんにお話しました」

――折に触れてそういう興味深い話をして脚本家のイマジネーションを刺激していくことは大事なのだと感じました。

◇「マリッジ・サスペンス」という言葉に込めた想いや、脚本・演出・キャストへの深いリスペクト、そして制作現場で交わされるリアルなやりとりから、中川慎子プロデューサーの作品づくりへの誠実な姿勢が伝わってくる。後編【『しあわせな結婚』最終回での挑戦。プロデューサーが語る、大石静、阿部サダヲ、松たか子の才能】では、『しあわせな結婚』を通して見える、中川プロデューサーの制作への想いと、大石静さん、阿部サダヲさん、松たか子さんの魅力についてお伝えする。

