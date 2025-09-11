ヒルトン名古屋は、オータムスイーツビュッフェ「フレンチシック・パティスリー 〜麗しのスイーツコレクション〜」を8月21日から11月2日までの木・金曜と土休日限定で開催する。

ライブステーションでは「ヨーロッパ産栗の生絞りモンブラン」、超極細1ミリメートルの絞り口から絞り出した「和栗の生絞りモンブラン」の2種類を食べ比べて楽しめるほか、「林檎の三州三河みりんコンポートとヘーゼルナッツのケーキ 珈琲ソース」は温かいキャラメル珈琲ソースを目の前で仕上げて提供する。

スイーツは、バニラとトンカ豆を使用したチョコレートケーキ「オペラ」、「ピスタチオミルフィーユ」、「葡萄と洋梨のタルト」、バニラ・ピスタチオ・ストロベリーの3種類の「モン・パリ・タワー・マカロン」、「プティカヌレ」、「タルトフラン」、「クッキークリームパフ」などのフランスの伝統菓子を中心に、セイボリーは、カレー、パスタ、フライドごぼうとブロッコリー アンチョビのサラダなど8種類を用意する。また同テーマで、アフタヌーンティー、モーニングハイティー、イブニングハイティーも提供する。

場所は1階オールデイダイニング「インプレイス3-3」。提供時間は午後3時から5時まで。料金は大人5,000円、6歳から12歳まで3,000円。税・サービス料込み。