一般入試に臨む受験生がマイノリティになっていく

文部科学省は大学入試において、大学が求める学生を学力以外の要素で多角的に評価して判断する総合型選抜（旧AO入試）や推薦入試といった年内入試を増やすことが望ましいと考えているらしい。

大学の経営という視点から見れば、これは望ましい形態だ。一般入試の「歩留まり」を読むのは非常に難しい作業であるし、早期に入学者を確保できるのであれば、非常にありがたい。こうした文科省と大学との双方の思惑が交差したところで、これから年内入試はどんどん増加していくだろう。

早稲田大学は2026年、年内入試の割合を6割にするという。いわゆるペーパーテストの入学試験を受けて入る受験生は、マイノリティになっていくかもしれない。となれば大学側は、この少子化の時代に「よりよい学生」をいち早く確保したいとますます考えるようになり、さらにこの風潮は加速していくだろう。

日本の教育などでの選抜システムを、「ご破算型」と呼んだのは、教育社会学者の竹内洋氏である。「願いましては」とそろばんを一度ご破算にするように、大学入学はそれまでの学歴や経歴を不問に付し、「下剋上」を狙えるというのである（そろばんをご破算にするということ自体、イメージがわかない世代が増えているかもしれないけれども）。

どんな家庭に生まれたとしても、高校までに学習した内容の試験さえクリアすればいい学力試験型の入試は、このご破算型選抜の典型だといえる。

しかし、年内入試はそうはいかない。推薦入試は、高校での成績や出席日数などが重要である。遅刻や欠席を繰り返し、定期テストは低空飛行だけど、一念発起していい大学に入ろうと受験勉強を始める、などということはできない。自らを律し、塾に通い、定期テストをきちんとこなし、同じ高校の中で競って大学の推薦枠を見事勝ち取る学生だけが、推薦入試に通るのである。

勤勉さの報酬が推薦入試であることを考えれば、推薦入試は高校3年間をかけた、壮大なプロジェクトであると言えるかもしれない。こうした勤勉さは、落ち着いた家庭環境と親のしつけと塾などの教育投資のたまものということも可能だろう。どんどん実質的な選抜が、早期になされるようになっているのだ。

「地獄の沙汰も金次第」のアメリカ的教育システム

ひと昔前は、受験勉強をしないで早く合格を勝ち取ろうとする推薦入試の学生は、一般受験の学生に比べて成績がパッとしない傾向があった。しかし近年は、推薦入学の学生は学業に対しても勤勉であり、必ずしもそうとは言えなくなっている。

総合型選抜は、必ずしも学業成績にはこだわらず、ペーパーテストでは測れない、人物の個性や特徴を評価しようとするものである。ちなみにアメリカでは、SATという共通テストを受けた後は、基本的にAO入試が行われている。

志望書、時に面接が大きな比重を占めるため、アメリカでは親が子どもに歯の矯正を行い、ダイエットをさせ、子どものスポーツの送迎をし（文武両道という考え方はむしろ、アメリカのほうが強い）、楽器を習わせ、子どもの民族的ルーツがあればその文化を改めて習得させ（エスニック・マイノリティであれば、非常に有利になる場合がある。アジア系はむしろ不利であるが）、ボランティアに精を出させ……という子育てを、小学生の頃から行っている。大学入試は、家庭環境の入試であり、ある意味で親の入試でもあるのだ。

アメリカでは学歴は資格として通用し、大学、特に良い大学を出ていなければ、良い職には就けないために非常にシビアな問題である。さらに名門大学の授業料も高額となれば、親の熱意もさらに高まるというものである。貧しい層が軍隊に入る理由でよく挙げられるのは、「お金を貯めて、大学に行きたいから」である。

親の入試であるという意味では、アメリカではもしも親が有名大学の卒業生で、例えば図書館を寄付できるくらいの財力があれば、それだけで大学に入学できるかもしれない。縁故は「レガシー入試」と呼ばれ、卒業生の子弟を優先的に入学させることは、不公平でも何でもないことなのだ。

地獄の沙汰も金次第、とはいかにもアメリカ的、というところである。しかし、おそらく日本の会社員のほとんどは、もしもアメリカ人であればアイビーリーグ等の有名校に、無料で子どもを通わせられるだろう。なぜなら年収2000万円以下は、そうした大学の中では「貧困層」とみなされるからである。

これからの大学入試でますます不可欠な「家庭の力」

話を元に戻そう。日本では親が卒業生だから、もしくは富裕層だから優遇されることなど、さすがにないと信じたいが、総合型選抜が親の入試であることは変わらない。

スポーツや特殊技能を身につけるには、小さなころからの教育投資がものをいうだけではない。学生時代にボランティアで海外に行きました、NPOを立ちあげました、有名人に会って話を聞いてまとめました、海外経験が豊富です……こうした経験もすべて、親の知識と財力とネットワークがあってのものなのは論をまたない。

単身でアメリカにわたって留学していたという学生にその経緯を聞いてみると、「中学入試に失敗したから」という層が、一定数いる。日本の教育システムでは、不本意な結果になった。だから海外に行って、その経験をもとに大学入試を乗り切ろうという方針のもとに、海外経験を武器にしようとするのである。非常に裕福でないと、学生を留学させるのは難しいだろう。

また、総合型選抜も推薦入試も、書類に大人の手が大幅にはいっているのは、当たり前だ。

学校の先生はもちろん、学力テストでは受からないだろうから総合型選抜でと考える学生の中には、それ専用の予備校に通い、きめ細やかな指導を受けている者もいる。書類や成果物は誰が作成したのか分からないのだから、本人が書いていないと決めつけることもできない。

総合型選抜のみならず、大学への編入を前提とした専門学校もあり、所属しているコースが「大学編入コース」だということすらある。その場合、やはり書類や、決まりきった面接の受け答えは、非常によくできている。さすがにこちらもそれは見て取れる──と言いたいが、ひょっとしたら見破ることができていないかもしれない。

家庭環境が響かない相対的に公平な入試は、学力を測る従来の入試スタイルである。しかし、これも近年は必ずしもそうだとも言い切れなくなってきている。

非常に学力優秀な学生に、「偏差値がさらに高い大学を受けようと思わなかったの？」と聞いたことがある。答えは「入試の費用として親が○万円しか出せないと言ったので、滑り止めを受けられなかったのです。確実に合格するところを狙いました」というものだった。

入試にも費用はかかる。最近は入試形態が多様化しており、特定の学部学科にいくつもの入試形態があることが普通である。

共通テスト利用前期入試、2科目型、3科目型、後期入試、共通テスト利用後期入試。また、1回のテストの出願で複数の学科に出願できる入試や英語に特化した入試、などなど。出願のタイプが異なれば、その入試ごとに受験料がかかる。課金すればするほど、合格可能性が高まることになる。

また総合型選抜や推薦入試等で外部試験（例えば英検）の成績表を出すことが求められ、一般入試でも外部入試で成績を置き換えるところも増加している。となれば、良いスコアが取れるまで何度も試験を受けられる学生が有利となる。

教育は、自己を陶冶していくものであってほしい。しかし大学に入学するためには、家庭の力、とりわけ親の知識、戦略、ネットワーク、そして財力が必要な時代になっていると言えるだろう。

筆者：千田 有紀