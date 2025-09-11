タレント東野幸治がMCを務めるカンテレ「お笑いワイドショー マルコポロリ！」（日曜午後1・59）が7日に放送され、ある芸人の悲痛な自虐話で盛り上がった。

この日は「祝マルコポロリ！放送900回スペシャル」と題して、過去に番組を沸かせた芸人らが再登場。そこに登場したのが、アニメ「機動戦士ガンダム」の主人公アムロ・レイのものまねをする若井おさむだった。

番組では毎年の年末に、若井おさむの1年間の苦労話を振り返るコーナーはあるが、それ以外はなかなか出番なし。若井は大阪に来たのは「6年ぶり」と話した。

さらに東野から「収録しているのは8月末ですけど、仕事はどれぐらいされている？」と聞かれると、若井は「芸人としての仕事は今年初ですね」と本音で話し、スタジオからは「え〜」「マジで？」と驚きの声が漏れたほど。

アムロ・レイのものまねも、ほとんどする機会がなく、「（衣装の）服着ているだけ」と自虐的に笑わせた。

ただ、東京では「マルコポロリ見ました」と声を掛けられることもあるそうで、「まだ自分は芸人やってんねや、と思える番組」と、番組に感謝。現在は「Uber Eats」のアルバイトで生計を立て、妻と子供3人を養っていると話していた。