【国際親善試合】アメリカ代表 2ー0 日本代表（日本時間9月10日／Lower.com フィールド）

【映像】高精度な左足コントロールクロス

日本代表のMF伊東純也の鋭くゴールに向かう左足の高精度キックに、ファンが興奮している。

日本代表はメキシコ代表戦から先発総入れ替えでアメリカ代表と対戦。その9分のことだ。

右のシャドーで先発した伊東がペナルティーエリアの右角から左足でクロス。鋭く曲がって落ちる軌道を描いたボールは、そのままゴールの左隅を強襲する。これは相手GKにかき出されたが、こぼれ球をMF前田大然が詰めた。惜しくもゴールとはならなかったものの、日本のイナズマが利き足ではない左足で決定機を演出した。

2万人以上が集まったスタジアムが盛り上がる中、日本のファンもSNSでリアクション。「いやー純也くん惜しい」「左足も流石の精度」「これ狙ってるというより触っても入ってもいいような絶妙なボールだな」「伊東がボール持つとワクワクするわ」「純也くん1人で完結！」と興奮している。

伊東の推進力で右サイドからチャンスを作っていた日本代表だったが、30分と64分にはそのサイドから失点を許す形となり、0ー2で敗戦した。

（ABEMA／サッカー日本代表）