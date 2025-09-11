俳優の川口春奈（30）が10日、Instagramのストーリーズを更新し飾らない姿を公開した。

【映像】川口春奈の飾らない姿 寝癖ショットや粉が吹いてる手

SNSで公開している"飾らない姿"が、たびたび話題になっている川口。これまでに、「ハンドクリームとかが苦手で。みよ、これがリアルな女優の手！手も足も粉がふいておる！」と説明している手や、寝癖でボサボサな髪の毛を公開し多くの反響が寄せられていた。

10日に更新したInstagramのストーリーズでは、「思い通りにいかないことも、まったく予想していなかった結末もたくさんの理不尽も、かと思えば、まれに訪れるご褒美や神様からのギフトや美しい景色や感情、人のあたたかみや冷たさや無機質で淡泊で孤独にあふれる気持ちも逆に愛でしかない瞬間も全部まるごと受け止めて前に進むしかない。まるごと受け止めるのには荷物がデカすぎて味がしすぎるけどゆっくりと私らしく。いけるよ、いくよー私は。」と、ナチュラルな自撮り写真を公開している。

川口の投稿にネット上では、「包み隠さず発信するのすごい！！」「キラキラした女優さんでもこんなふうに悩んでるんだね」など、様々な反響があがっている。（『ABEMA NEWS』より）