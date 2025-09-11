保守活動家のチャーリー・カーク氏/Tess Crowley/The Deseret News/AP

（ＣＮＮ）トランプ米大統領に近い保守活動家のチャーリー・カーク氏が１０日、西部ユタ州の大学でのイベントに参加していたところ銃撃された。カーク氏は病院に搬送されたが、死亡した。

カーク氏は保守系の若者団体として知られる「ターニングポイントＵＳＡ（ＴＰＵＳＡ）」の創設者で、今秋少なくとも１４の大学を訪問する同団体のツアーの第１弾としてユタバレー大学を訪れていた。

同大学は当初、容疑者は拘束されていると発表した。だが、同大学の広報担当者がその後メディアに語ったところによると、容疑者は拘束されておらず、警察が捜索中という。

イベントを撮影した映像には、カーク氏が首を撃たれ、その反動で椅子に倒れる様子が映っている。

同大の広報担当者はＣＮＮに、容疑者はカーク氏から約１８０メートル離れたところにあるキャンパス内の建物から犯行に及んだと明らかにした。

カーク氏とターニングポイントＵＳＡは２０２４年の大統領選でトランプ氏の勝利に大きく貢献し、トランプ氏も若者の票集めにカーク氏が重要な役割を果たしたと高く評価した。

銃撃の報を受けて、トランプ氏は「我々はカーク氏の無事を祈らなければならない」とＳＮＳに投稿していた。その後、カーク氏が死亡したことを明らかにし、「彼は全ての人に、特に私に愛され、称賛されていた」と悼んだ。