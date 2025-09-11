【111ヵ所の病院一覧】「人生の締めくくり」を心穏やかに過ごせる「ホスピス」「ビハーラ」とはどんな場所なのか？ 現地を訪ねてわかったこと

病院で最期を迎えるのは、淋しい……そんなイメージが塗り替えられるような、終末期病院があった。心も体も安らぐ医療の真髄とは。

ホスピスという選択肢

「ここでは、時間がゆっくりと流れているように感じます。病院の中にある緩和ケア病棟よりも、リラックスした雰囲気の中で療養できるのです」

湘南の海沿いを走る道を北へ折れ、緑豊かな丘を上ってゆくと、木立の中に背の低いモダンな建物が現れる。日本初の「独立型ホスピス」として1993年に設立された、日野原記念ピースハウス病院だ。

足を踏み入れると、木材が多く使われた温かみのある内装に、落ち着いた絵画がいくつも掛かっている。病棟中央のアトリウムには色鮮やかな花々が咲き乱れ、食堂の大きな窓からは、富士山の迫力ある山容を一望できる。

案内してくれたのは、副院長の林章敏医師。東京・築地の聖路加国際病院で緩和ケア科部長を長年務め、昨年ピースハウス病院へ移った。

名前のとおり、ここは聖路加国際病院院長として辣腕をふるい、2017年に105歳で亡くなった名医・日野原重明氏が創設した病院である。

「当初は日野原先生が当直に入り、患者さんやご家族に言葉をかけることも多かったそうです。私も患者さんと話すときには、日野原先生のように椅子に座ったり、ベッドの横にしゃがんでじっくりお話しするよう心がけています。

当院には22床の病床があり、11室が個室になっています。現在は私を含めて4人の医師がおり、看護師などのスタッフ、さらに約50人のボランティアとのチームでケアを実践しています」

がんなどの病に侵され、死期が近づいた患者の苦しみを和らげる病棟の「ホスピス」は、カトリック教会の看取りの活動に源流をもつ。そのため日本でも、終末期医療には、聖路加をはじめとするキリスト教系病院が率先して取り組んできた歴史がある。

「現在、入院されているのは全員ががん患者の方です。ただ近年は、重症心不全やALS（筋萎縮性側索硬化症）などの神経・筋疾患、また重い腎不全の患者さんにも、緩和ケア病棟での治療対象を広げようという動きも出ています。

体のケアはもちろん、精神的なケアも手厚くできるのが当院の特色だと思います。ピアノやハープの奏者を招いての音楽療法や、アロマテラピーの施術も行っています」

たとえ一口しか食べられなくても

費用は健康保険・高額療養費制度が適用されるが、個室だと1日1万8000円の差額ベッド代がかかる。平均入院期間は1ヵ月ほどで、必ずしも死亡退院というわけではなく、自宅での療養に戻ったり、施設などに移る患者も少なくない。

「多くの方は、ホスピスや緩和ケア病棟に『最期に行く場所』というイメージをお持ちだと思いますが、入院して症状が楽になったら、またお家に戻ってもいい。『覚悟を決めて入る』というよりも、病状に応じて出入りできる病院になれればと思っています」

新大阪駅のほど近く、淀川のほとりに建つ淀川キリスト教病院は、西日本で最も早くから緩和ケアに取り組んできた病院だ。こちらは総合病院の一角にホスピス・緩和ケア病棟が設けられているが、ところどころにステンドグラスや間接照明が配され、柔らかい雰囲気に満ちている。

ホスピス・緩和ケア病棟は27床で、個室が11部屋。個室の室料は1日1万1000〜3万8500円まで4つの区分がある。患者と家族・見舞客が面会できるデイルームからは大阪の街が一望できる。緩和医療内科主任部長の池永昌之医師が語る。

「1984年にホスピス病棟を設立した当院には、全国から医師が緩和ケアを学びにやってきます。総合病院ですから、放射線治療などで他の診療科との連携がスムーズなことも強みです。多少ご自宅が遠くても『ここで最期を過ごしたい』と、選んでくださる患者さんが多くいらっしゃいます」

毎週末には、栄養士が患者一人一人に希望を尋ね、好きなものを何でも調理してくれる「リクエスト食」がある。

「病状が重く、たとえ一口だけしか食べられなくても、『好きな食事』にはその人の人生が詰まっています。食べ物の話をきっかけにすれば、深刻になりすぎず素直な思いを語ってもらえて、患者さんの心の励みにもなるのです」

同病院には、6000人以上の患者を看取り、NHK『プロフェッショナル 仕事の流儀』などでも取り上げられた看護師の田村恵子氏も30年近く在籍していた。今は大阪歯科大学で教授を務める田村氏は、同院をこう評価する。

「淀川キリスト教病院のように早くからホスピスを設立したところは、病棟経営が厳しい時代でも緩和ケアに価値を見出し、ずっと力を入れてきた病院ですから、安心して入院できると言えるでしょう。

私も初めて淀川キリスト教病院を訪れたときは、『本当にここが病院なの？』と驚くほど、明るくて優しい印象を受けました。現在の施設は2012年に新しくなったものですが、そうした安心感はいまもしっかり生きていると思います」

さらに後編記事【これぞ「安らぎの場所」…美しい蓮の花を愛でながら、心穏やかに逝ける病院「ビハーラ」を訪ねて】では、全国でも数少ない「仏教系」の緩和ケア病院である「ビハーラ」を実際に訪れ、レポートする。

「週刊現代」2025年09月15日号より

【つづきを読む】これぞ「安らぎの場所」…美しい蓮の花を愛でながら、心穏やかに逝ける病院「ビハーラ」を訪ねて