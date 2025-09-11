ランドセルから“ひょっこり”⁉︎ 6年ぶりに出したら入っちゃった姿に5万いいね【ママリ】

娘のランドセル、6年ぶりに出したら…中に入る姿に5万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、愛猫にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

チワワのちょこ(@Chihuahua_chok)さんの投稿です。なぜか狭いところが好きなわんちゃんはいませんか？少し狭いところに入って落ち着いてる姿を見ると、とてもかわいらしくて癒やされますよね。





投稿者・チワワのちょこさんは、ペットのちょこちゃんの癒やし画像を投稿しました。

©Chihuahua_choko

６年ぶりに出してみた

お姉ちゃんのランドセル🎒



やっぱり迷わず入りました😂

ちょこちゃんが選んだ場所は、なんとランドセルの中。当時からよく入っていたようで、久々に出してみると、迷わずに入りました。覚えていたのか、思い出したのかは分かりませんが、自分にとって安心する場所だと、すぐに分かったのでしょう。



この投稿に対して「ランドセルはちょこちゃんのためにある！」「かわいい」などのリプライが寄せられました。思い出の品と愛しい愛犬なんて最高の組み合わせですね。

お風呂に入ろうとしたら…思いがけない先客に3.7万いいね

こいもちゃん🐈(@koimo77)さんの投稿です。日当たりの良い場所、こたつ、ストーブの前など、猫は温かい場所が大好きですよね。。家の中でも、温かい場所を猫ちゃんが占拠してしまうのはあるあるではないでしょうか。



今回もそんな「温かい場所」を占領する猫ちゃんのお話です。

©koimo77

風呂に入ろうとしたら先客が寝ていた。

お風呂のフタの上は、本当に温かいのでしょうね。写真からは、お風呂に入ろうとしてドアを開けた飼い主さんの「ああ、ここにいたのね」という心の声が聞こえそうです。



この投稿には「あーたしかに温かいですもんね」「ホカホカだから仕方ない」といったリプライがついていました。この場面を思うとフフ…と笑顔がこぼれそうな、猫との日常にほっこりする投稿でした。

「見事な直角三角形」二度見するフォルムの猫に2.8万いいね

ねこさん(@necosan__cat)さんの投稿です。猫は体が柔らかく、さまざまなポーズを見せてくれて、とても愛くるしいですよね。



ねこさんさんの愛猫も、思わず二度見したくなるユニークなフォルムをしています。さて、どのような姿をしているのでしょうか…？

©necosan__cat

新種の直角三角形ねこ🗻⛰️🌋

ふわふわした毛がいい感じに直角三角形を描いていて、まるでアニメに登場する猫キャラのよう。かわいいのはもちろんのこと、神々しい感じがしませんか？



この投稿には「山神様だ！」「妖精みたい」「三角チョコパイみたい」などのリプライが寄せられていました。直角三角形の姿が、いろいろなものに見えるようです。



投稿者・ねこさんさんの愛猫の名前は「ねこさん」。実はねこさんは元保護猫で、かつて目黒川にいたところを救助されました。

©necosan__cat

当時は痩せて毛も薄かったそうですが、今では毛がふわふわになり、穏やかそうなお顔が幸せなことを物語っていますね。ねこさんは「新しい家族をお迎えしたいときは、ぜひねこさんとおなじ保護猫・犬も考えてみてください」と話されており、保護猫・保護犬の活動がもっと広まることを願っていらっしゃいます。



猫や犬と暮らしていると、その愛らしい姿に自然と顔がほころびますね。幸せそうなねこさんの様子に心が温かくなる投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）