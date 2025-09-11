ホンダの「“世界初”のサンシェード」が「めちゃ便利！」と話題に！ 「N-BOX」専用設計＆初搭載の「画期的な日よけ」がスゴい！ 販売店に寄せられた声とは！

「N-BOX」専用！ 世界初のサンシェードとは？

ホンダアクセスは2025年7月、2代目「N-BOX」専用の「サンシェード内蔵大型ルーフコンソール」を発売しました。

このアクセサリーはもともと、現行モデルの3代目N-BOX専用アイテムとして2023年10月に初めて設定され、高い人気を博していているアイテム。

「N-BOX」に初搭載された画期的なサンシェードとは

従来からラインナップされていた、頭上のデッドスペースを収納として有効活用するルーフコンソールとサンシェードを完全に一体化させた点が画期的で、このようなビルトイン構造は世界初であると同社の開発者は言います。

そして、販売終了した先代モデルにも同機能を提供したいということから、2代目N-BOX用に新規開発されました。一体どのような仕様なのでしょうか。

サンシェード内蔵大型ルーフコンソールでは、ルーフコンソールに収納スペースが設けられており、日常的に使う小物をすっきり整理することが可能なほか、専用設計のサンシェードを内蔵しています。

サンシェードは簡単に広げられる仕組みで、停車中の直射日光を防ぎ、夏場の車内温度上昇を和らげることができるとされています。

これにより、エアコン使用時の負担軽減にもつながり、省エネ効果や環境負荷の低減にも貢献することができるというわけです。

N-BOXは軽自動車の中でも特に人気が高いモデルですが、日常使いでの快適性を求めるユーザーが多いこともあり、サンシェードと収納を組み合わせたこのアクセサリーは実用面で大きな価値を持っています。

このサンシェード内蔵大型ルーフコンソールに対し、販売店ではさまざまな反響が寄せられているようです。

ホンダの販売店担当者は「停車中の熱対策としては十分な効果を発揮していますし、日常の使い勝手に関してもかなり好評です。

そのうえ、収納力とサンシェード機能を兼ね備えたアイテムは便利だという声が多く、問い合わせも一定数いただいています」と話します。

現行モデルはもちろんですが、新たに設定された2代目N-BOXのオーナーにも非常に人気であることがうかがえました。

一方、販売店担当者は、サンシェード内蔵大型ルーフコンソールは一部課題もあるといいます。

「このルーフコンソールを装着すると、運転席からの前方視界がやや狭く感じることがあります。

さらに、厚みがあるため頭上スペースに窮屈さを感じるユーザーもいるかもしれません。

そのため利便性を取るか、乗車時のゆとりを取るかはユーザー次第になる部分かなと思います」

このアクセサリーは確かに便利ではあるものの、装着することによって、運転時の快適性に影響する可能性もあるようです。

販売店でもその点をしっかり説明し、購入を検討するユーザーに判断を委ねている状況だといいます。

とはいえ、N-BOX専用設計の純正アクセサリーとしての信頼性やフィット感は大きな強みであり、他の汎用品とは一線を画す存在といえるでしょう。

N-BOX専用のサンシェード内蔵大型ルーフコンソールは、収納と熱対策を兼ね備えた実用性の高い純正アクセサリーです。

販売店からは高評価とともに一部課題も指摘されていますが、依然としてN-BOXユーザーの関心を集めていました。

残暑が厳しいこれからの時期も、しばらく注目を集めるアイテムとなりそうです。