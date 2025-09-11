“びしょ濡れフェスの女神”再び降臨！クォン・ウンビ、胸元の紐では抑えきれそうにないボリューム感【PHOTO】

歌手クォン・ウンビがインドネシアのバリ島で“びしょ濡れフェスの女神”としてカムバックした姿を公開した。

【写真】ウンビ、とにかく“デカい”

去る9月10日、クォン・ウンビは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、“びしょ濡れフェス”こと「『WATERBOMB』バリ」のオフィシャルアカウントをタグ付けし、数枚の写真を投稿した。

公開された写真のなかのクォン・ウンビは、白色のクロップ丈のトップスとピンクのチェック柄のプリーツスカートを合わせ、清純でありながらも愛らしい魅力を披露した。

（写真＝クォン・ウンビInstagram）

さらに、長く伸ばしたウェーブヘアと複数のネックレスでポイントを加え、スタイリッシュな“びしょ濡れフェス”ファッションを完成させた。

なお、9月7日、バリ島のGWKカルチュラルパークで開催された「WATERBOMB BALI」にも参加し、“びしょ濡れフェスの女神“としてカムバックした。続けて、来る9月20日に台湾・台北、10月25日にマカオで単独コンサート「THE RED」ツアーを開催する予定だ。

◇クォン・ウンビ プロフィール

1995年9月27日生まれ。2018年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。2014年に一度ガールズグループYe-Aのメンバーとして芸能活動を行っており、当時の芸名はカジュ。IZ*ONEではリーダーを務めた。端正な顔立ちでクールな印象を与える一方で、ネット上では「天然」や「ポンコツリーダー」と呼ばれたことも。IZ*ONE解散後、2021年8月に1stミニアルバム『OPEN』でソロデビューを果たした。