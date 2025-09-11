「呪いの書」は存在するのか……ホラー好き芸人が震えた”書店の怪異”とモキュメンタリー小説のリアルすぎる内容

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回は発売からすぐに話題になったモキュメンタリー・ホラーをピックアップ。あくまでフィクションのはずですが、舞台が私たちにとって馴染みの深い「書店」で、しかも怪異の正体が決して作り話とも断定できないようなリアリティが……。過去の名作の流れも踏まえてようへい氏が熱く語ります！

近くの書店にも「●●の書」が置いてあるかも……

皆さんこんにちは、北の読書大好き芸人・ようへいです。

本・映画・ゲームに共通して僕が好きなジャンルは幅広くあるんですが、中でも好きなのはホラーですね。特に映画とゲームはかなりの作品に触れていると思います。

いまでは家で映画を見る時にサブスクサービスを使用することがほとんどですけれども、以前まだレンタルショップで借りてた頃は、もし近所で猟奇殺人事件が起きて容疑者としてレンタル履歴を見られたら「こいつで間違いない」と確信されるくらい、おぞましい作品履歴でした（笑）。

しかもホラーと同じくらいヒューマンストーリーや泣ける映画も借りていたので、情緒の不安定さから二面性が激し過ぎると解釈されて、送検されていたでしょうね。

その点、サブスクは妻も使っていて視聴履歴が多岐にわたるのでおぞましさが希釈されて助かります。ただ万が一そういう事態になった場合、妻は「ホラーはすべて夫が見ています！」と容赦なく僕の身柄を警察に引き渡すことになると思うんですけれども……。

ホラー好きが集まると何の作品が一番好きかという話になりますね。これは難しい質問ですが、強いて1本挙げるとすれば、高校生の時に何回か映画館に見に行った、1994年公開のジョン・カーペンター監督作品『マウス・オブ・マッドネス』。これをいの一番に挙げるかもしれません。

どんな作品かと言うと、サター・ケインという名前の大人気ホラー作家の作品を読んだ人たちが次々に精神に異常をきたし始める。そんなサターが集大成と言える大作の執筆中に行方不明になって、出版社の社長から依頼を受けた保険調査員の主人公と、女性編集者が探すことになります。

なかなか手がかりを掴めずにいたある時、主人公がサターの書いた過去の作品の表紙に秘密・仕掛けがあることに気がつくんですね。それは表紙をつなぎ合わせると、とある1地点を示す地図が出来上がるんです。

2人がそこに向かうと、なんと正規の地図上には載っていない、サター・ケインの小説の舞台となっている寂れた街が見つかるんですよ。

果たしてサターはこの街にいて、主人公たちは新作小説を出版社に持ち帰ることができるのか。一方でその間にもサターの書いた小説によって世界は蝕まれ、人々は壊れ始めていく。彼の書く本とは「呪いの書」なのか。

まぁこれが『マウス・オブ・マッドネス』という映画のあらすじなんですけれども、なぜこれを1番手に上げるかと言うと、やはり大好きな「本」というのがキーワードになっているからです。

これはハワード・フィリップス・ラヴクラフトという作家のホラー小説のオマージュで、サター・ケインの書く小説というのは、ラヴクラフトが描く「クトゥルフ神話」の中に出てくる呪いの書物・呪いの魔導書『ネクロノミコン』のようなものです。

さらに言うと、ラヴクラフトの作品から遡ること数十年、いまから130年ほど前にロバート・W・チェンバースという作家が書いた『黄衣の王』という小説があるんですけれども、この作中に出てくる、読むと精神に異常をきたすという戯曲にまでオマージュを遡ることができます。

これらの作品の流れを踏まえて、今回ご紹介する作品はコチラです。

岡崎隼人（おかざき・はやと）著『書店怪談』

シンプルなタイトルではあるんですけれども、近年人気のドキュメンタリータッチのフィクション、いわゆる「モキュメンタリー」ホラー小説になります。講談社ですと僕がほかに読んだことあるのは矢樹純さんの『撮ってはいけない家』『或る集落の●』の2つですから、講談社の膨大なラインナップの中にあって、『書店怪談』はちょいと異彩を放つ作品になっています。

主人公は著者自身ということで、岡崎隼人さん。なかなか新作が思うように書けずに呻吟していたある時、書店員から書店にまつわる怪談話を聞くんですよ。そこで全国からこういった話を集めてまとめれば「書店怪談」として1冊になるんじゃないかと、講談社の担当編集者・菱川（ひしかわ）と企画を立てます。「そんなに書店の怪談なんてあるかな、集まるかな」と、あまり期待をせずに募集をしたんですが、豈図らんや、多くの書店員さんから編集部に怪談話が届きます。

例えば「書棚を整理していると、周りに誰もいないのに人の気配がして、気がつくとエプロンの紐が解けている」「盛り塩をすると必ず崩されたり汚されたりする。でもその現場を見た者は誰もいない」「夜に片付けをしていると足元の棚から子供の笑い声が聞こえてきた」「ある場所の電球だけ何度取り替えてもチカチカ点滅する。ある書店員がモールス信号じゃないかと思って調べると、その点滅はSOS・助けてというメッセージになっていた」とか、このような話が全国から集まってくるんです。

ただ正直、いまのこの例え話で挙げた不可思議な現象を聞いても、まだそこまで怖さを感じませんよね？「まさかこれぐらいのエピソードを寄せ集めただけ？」と僕はちょっと危惧したんですけれども、もちろんそれだけでは終わりませんでした。

全国の不思議な話が集まっていくにつれて、主人公と編集者・菱川は、それらのエピソードにある共通点や関連性みたいなものを感じ取っていきます。

そのうち、これがもしかすると全国に散らばる怪異の発端かもしれない、というエピソードを見つけるんです。それが、とある女性の書店員がお店の中で不審な亡くなり方をするんですけど、その時彼女のお腹には赤ちゃんがいたと……。

月並みな推測にはなりますが、この子が何かの怪異を起こす存在じゃないかと考えるわけですよ。でも、これだけの情報だとちょっと違和感がありますよね。

もしその子が怪異の原因であるならば、不審な亡くなり方をしたお母さんも一緒に出てこなくちゃおかしい。でもそういったエピソードはないんです。また何より、不可思議な現象は全国各地で起きているんですよ。なぜその店舗だけじゃなくて全国に散らばって怪異が発生するのか。

もしかすると、この親子は怪異の元凶ではなくて被害者なんじゃないか。

著者と編集者の菱川はさらにこのテーマを深掘りしていくんですが、徐々に菱川の様子がおかしく、壊れ始めていくんです。怪異の真相を調べることはやはり禁忌・タブーなのか……。

僕がなぜ『マウス・オブ・マッドネス』だとか、ラヴクラフトについて話したかと言うと、「サター・ケインの小説」や「ラヴクラフトの『ネクロノミコン』」とかって、「呪いの書」なんですよね。そう、この『書店怪談』も、全国の書店で起きている怪異は、あの母子が原因ではなくて、書店に置かれている何かの本に原因があるんじゃないかという答えに辿り着くんですよ。

小説『リング』の「呪いのテープ」のように、既に呪いの伝播が始まっているのか。続々と届く書店員の不気味な体験談を前に、主人公たちはどうするのか――。

恐怖が、じわじわ染みてくる1冊になっています。

本というものは作者の思いやテーマがギュッと詰まっていますから、この「呪いの本」という答えは科学的ではないけれども、まんざらでもないなと思わせます。

今後、意図的に怪異を仕掛ける作家も出てくるんじゃないか……？ いや既に、普通の本を装っているけれども、特定の人に向けた呪詛に満ちた本というのが存在するかもしれないな……。

実はこれ小説ではなくてすべてがリアルで、あまりにも危険な内容だったから、急遽フィクションを織り交ぜてモキュメンタリーということにしたんじゃないか……？ 本当の怪談だったんじゃないの、なんてところまで深読みしてしまう、不気味なリアリティを覚える作品になっています！

『マウス・オブ・マッドネス』、ラヴクラフト、ロバート・W・チェンバースなんて話しましたけれども、このような作品が連なって、日本に『書店怪談』が誕生した。

いや、『書店怪談』こそが終わりの始まりで、この本がラヴクラフトの作品で描かれているようなディストピアへの予兆かもしれない。すべての終わりの始まりは、この本に記されているのかもという壮大な感想を抱きました。

この本の紹介で「書店に行くのが怖くなったじゃないか！」なんていう方がいるかもしれませんが、そういった方こそぜひ書店に行ってください。皆さんこの話だけで恐怖感をしっかりと覚えられるという卓抜な想像力があるということです。その想像力を持って書店に行くと、怖さも一時的に忘れさせてくれるような、皆さんの人生を拡張してくれる本がたくさんありますので、ぜひ足をお運びください！

岡崎隼人著『書店怪談』

この番組のPodcastは、毎週月曜朝6時に配信となっています。そしてこの番組が、北海道のSTVラジオというラジオ曲の番組でも放送されております。Podcastや現代ビジネスの記事でお付き合いの方も、book@stv.jpまでメッセージお待ちしております。Spotify、ApplePodcast、Amazon Music、YouTube、ラジコPodcastで、聞くことができますので「ようへいの時短ブッククラブ」とご検索ください。

それでは皆さん、素敵なブックライフをお過ごしください。

● 番組公式Xアカウント

● 番組Spotify

● 番組YouTube

● STVラジオ公式サイト

【つづき】「仰天のトリック」がクセになる…「北の読書大好き芸人」が全力をこめてオススメする「最強のミステリ小説」の名前