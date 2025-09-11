老後の資金計画において、「ねんきん定期便」で将来の年金受給額を確認することは基本的なステップです。しかし、その通知書に記載された額を必ずしもそのまま受け取れるわけではありません。本稿では、酒井富士子氏による著書『60分でわかる！ 新・年金 超入門』（技術評論社）より、年金における控除の仕組みと、別途申請が必要な制度についてみていきましょう。

「ねんきん定期便」の額＝実際の受給額ではない

老後の資金計画を立てる際、事前に年金受給額を「ねんきん定期便」などで確認しておくことは大切。ただ、老齢年金（老齢基礎年金・老齢厚生年金）を受給する際も税金や社会保険料を支払う必要があるため差し引かれる金額を考慮した受給額を把握しておくことも重要と言えます。

この税金や社会保険料は、収入が高いほど負担額が増える傾向にあります。実際に年金受給額が少ない場合と多い場合で比べてみましょう。ここでは、年金受給額から税金や社会保険料が差し引かれたあと実際に受け取る手取り額を、年金受給額のうちの割合で「手取り率」と定義します。

年金受給額が高いほど、「手取り率」は低くなる

年金受給者が65歳で、配偶者も65歳の世帯の場合、年金受給額176万4,000円のAさんの手取り額は158万9,674円、手取り率は約90％、受給額250万5,000円のBさんの手取り額は218万1,193円、手取り率は約87％です。手取り率はBさんの方が3％も低くなっています。

この結果は、前述したとおり年金受給額が高いと税金などの負担額が増えるから。所得税の場合、年金受給額から公的年金等控除110万円、基礎控除48万円＊、配偶者控除38万円＊と支払った社会保険料を差し引くことができ、残った分に対して税金がかかる仕組みです。

そのため、Aさんは、控除などを差し引くと課税所得が0円となり税金がかかりません。また、社会保険料の負担額も大きく差が出ています。健康保険料はBさんの負担がAさんと比べ2倍近くも多い結果となっています。

＊ 住民税は基礎控除43万円、配偶者控除33万円

［図表1］年金額の違いで手取りはどうなる？ 出典：『60分でわかる！新・年金超入門』（技術評論社）より抜粋

※ 社会保険料は東京都目黒区の例で算出（簡易試算のため実際とは異なる）。所得税は復興特別所得税を含む

〈まとめ〉

■税控除等で支払う税金が0円になることもある

■年金額が高いと社会保険料、税金の負担が増え受取額が減る傾向にある

厚生年金には、扶養親族＊がいる人に対し家族手当のような年金があります。「加給年金」という制度で、一定の条件を満たす場合に受け取ることができます。

＊ 厚生年金の被保険者に生計を維持されている配偶者または子

原則的な条件は1．厚生年金の加入期間が20年以上2．65歳で年金受給を開始した時点で65歳未満の配偶者または一定年齢以下の子どもがいることなど。対象になると老齢厚生年金に加給年金を上乗せした受給額を受け取れます。

加給年金の受給額は、扶養親族が配偶者と子ども2人目までなら年額23万9,300円。また、配偶者の場合は、1943年4月2日以降生まれの老齢厚生年金受給者であれば17万6,600円の「特別加算」がプラスされ、合計年額41万5,900円を受け取ることができます。

なお「加給年金」を受給するには、年金事務所または年金相談センターへ申請手続きをする必要があります。年金請求手続きをする際、年金請求書の「加給年金額に関する生計維持の申し立て」のページに忘れずに記載して手続きすること。加給年金は「ねんきん定期便」には記載されない項目なので自分が対象となるかは確認しておきましょう。

加給年金には前述したとおり、扶養親族の年齢条件があるので、配偶者が65歳になると支給停止になります。ただし、この時点で1966年4月1日以前生まれの場合に限り「振替加算」が配偶者自身の老齢基礎年金に上乗せされます。受給額は配偶者の生年月日によって異なります。例えば1966年4月1日生まれの人は年額1万6,033円が上乗せされ一生涯受け取れます。

［図表2］「加給年金」の仕組み（受取イメージ） 出典：『60分でわかる！新・年金超入門』（技術評論社）より抜粋※ 上記は老齢年金は千円未満切捨てして試算

＊1 法改正で受給開始年齢65歳へ引き上げの際、設けられた特例。男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日生まれの場合のみ受け取れる

［図表3］「加給年金」を受け取るための扶養親族の条件＊2 出典：『60分でわかる！新・年金超入門』（技術評論社）より抜粋

＊2 年金制度改定により配偶者の加給年金額は減額、3人目以降の子は、1人目、2人目と同額になる

＊3 特別加算額は、老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じて3万5,400円〜17万6,600円と変動します

〈まとめ〉

■「加給年金」は対象の配偶者が65歳になるまで受給できる

■「振替加算」は配偶者の生年月日によって配偶者自身が受け取れる

年金生活に入ると社会保険の仕組みも変わる

日本には「社会保障制度」があり、会社員として働いている間は「厚生年金」「健康保険」「介護保険」の3つの社会保険に加入し、保険料は給与から天引きされます。しかし、退職して年金受給を開始して、年金生活に入ると社会保険の取り扱いが変化していきます。

まず、公的年金は65歳で退職して年金生活に入るので、厚生年金の保険料の支払いは不要になります。健康保険は、これまで加入していた勤務先の健康保険から「国民健康保険」へ切り替わり74歳まで加入するのが一般的。ただし「任意継続被保険者」として2年間は健康保険へ加入することもできます。

介護保険は、65歳から「第1号被保険者」になるので、健康保険料とまとめて支払っていた介護保険料は別扱いになります。なお、健康保険料と介護保険料は、一生涯支払い続ける必要があり、原則年金から天引きされます＊1。

＊1 第一号被保険者の介護保険料は、年金額18万円未満の場合、個別に納付書などで納付する

年金生活者の社会保険の仕組み

65歳以降の健康保険制度について図表4・5を見てみましょう。

［図表4］65歳で退職した後の加入する社会保険の変化 出典：『60分でわかる！新・年金超入門』（技術評論社）より抜粋

［図表5］65歳以降の健康保険制度の概要 出典：『60分でわかる！新・年金超入門』（技術評論社）より抜粋

＊ 現役並みなどの所得者の場合

65〜74歳までは、会社員として働き続ける場合は勤務先の健康保険へ加入できるので、保険料は会社と折半になります。退職する場合は前述のとおり、国民健康保険への加入し、保険料は自身＊2が全額負担に。75歳からはすべての人が後期高齢者医療保険制度に加入し保険料は個人で負担します。

なお、医療費の自己負担割合は、5歳刻みで変動し、70歳以上は、所得に応じて変動し負担割合が軽減されています。

＊2 国民健康保険は同一世帯に加入者がいれば世帯主がまとめて払う

〈まとめ〉

■年金生活に入ると健康保険料・介護保険料は全額自己負担になる

■75歳からは全員が「後期高齢者医療保険制度」へ加入する

酒井 富士子

株式会社回遊舎 代表取締役

経済ジャーナリスト