日本限定スペシャルモデル

マクラーレン・オートモーティブが、日本限定スペシャルモデル『マクラーレン750S JC96』を発表した。

【画像】イメージは1996年JGTCのF1GTR！『マクラーレン750S JC96』、日本限定61台で登場 全11枚

これは1996年に全日本GT選手権（JGTC）でドライバーズ・チャンピオンに輝いたマクラーレンF1 GTRにオマージュを捧げたモデルで、ジョン・ニールセン/デビッド・ブラバム組の61号車にちなみ、61台のみ販売される。



マクラーレン750S JC96 マクラーレン・オートモーティブ

ベースとなる750Sは、4リッターM840T型ツインターボV8エンジンをミッドマウントし、最高出力750psを発生。軽量なカーボン・ファイバー製ストラクチャーのモノケージIIと、プロアクティブ・シャシー・コントロールIIIサスペンション・システムにより、同クラスで最も軽量かつ俊敏なモデルとなっている。

同社初の日本限定リミテッド・エディションとなる750S JC96は、1996年のJGTCに出走したチームゴウのF1 GTRにインスピレーションを受けたユニークなペイント、ロケット・ピンクとターマック・グレーを組み合わせた『タイガー・ストライプ』に基づくペイントを全車に施すという。

専用ディテールがあしらわれるのは、フロント・スプリッター、リア・ウイングのエンドプレート、ドアミラー・ケーシング。ディテールのカラーには、メンフィス・レッド、チタニアム・シルバー、アイス・ホワイト、グラファイト・グレーがあり、オーナーはMSOビスポークのペイント・プログラムを利用して、ユニークなペイントを探すことも可能だ。

また、タイガー・ストライプのディテールをMSOによって手作業で車体全体に施す『JC96トリビュート・リバリー』も4台用意される。

オプションによるパーソナライゼーションも可能

インテリアでは、F1 GTRをインスピレーションとするスイッチ類とゴールド仕上げの750S JC96専用ペダルがディテールを彩り、オプションによるパーソナライゼーションも可能。

足元は、JGTCとル・マン24時間レースに出走したマクラーレンF1 GTRのホイールデザインに基づく、新しい15スポークのウルトラ・ライトウェイト鍛造アロイホイールを装備。標準でピレリPゼロを装着し、オプションには、さらに高いパフォーマンスを誇るピレリPゼロ・コルサと、サーキット志向のピレリPゼロ・トロフェオRをラインナップ。



マクラーレン750S JC96 マクラーレン・オートモーティブ

3種類とも、タイヤのエクスクルーシブ・パートナーであるピレリとマクラーレンによって開発され、ピレリPゼロ・ウインターもマクラーレンの正規販売代理店で用意されている。

クーペかスパイダーを選択可能だが、750Sのオープンバージョンに750S MSOハイ・ダウンフォース・キット（HDK）が装備されるのは、このモデルが世界初となる。

750S JC96専用のオプションとして、MSOによるJC96トリビュート・リバリーのほか、JC96エクステリア・ディテール、HDK＆アンダーボディ、前後ルーバー・カーボン・ファイバー・パック、750S JC96専用サイド・バッジ、リア・ウィング表面のJC96のロゴがある。

MSOビスポークのオプション、MSOインテリア・リバリー・テーマ・パックは、ステアリングホイールの12時ペイントマーカーおよびパドル、エクステンデッド・カーボン・ファイバー・ドア・シル、インテリア・ドア・アップリケにJC96の特徴であるタイガー・ストライプのリバリー・パターンをあしらい、ビスポーク・ペインテッド・ビークル・キーが付属。

加えてMSOは、デルタ15スポーク・ウルトラ・ライトウェイト鍛造アロイホイール用のF1 GTRインスパイアード・ビスポーク・ペインテッド・センターキャップと、ビスポーク・ペインテッド・ブレーキ・キャリパーも提供する。

フロントのラゲッジ・コンパートメントには、サーキットにおけるマクラーレンのレガシーを記念するマクラーレン・トラック・レコード・プレートをオプションで装着。このチタン製プレートは、ロードカーのマクラーレンF1で最初に採用されたコンセプトを直接のインスピレーションとしており、マクラーレンの歴史における名高い選手権制覇やレース優勝と、それを成し遂げたアイコニックなマシンが記されている。

750S JC96は特別な車台番号が付与され、それには車名に由来する『096』と、シリアルナンバーを表す『001』から『061』までの数字が含まれる。シリアルナンバーは、状況が許す限りにおいてカスタマーが任意に選ぶことも可能だ。

マクラーレン750S JC96の装備

標準仕様の750S JC96の装備は、次のとおり。

●エクステリア

・750S MSOハイ・ダウンフォース・キット（HDK）：ボディカラーの改良型フロント・バンパー、グロスブラックのカーボン・ファイバー製拡大フロント・スプリッター、グロスブラックのカーボン・ファイバー製レイズド・アクティブ・リア・スポイラー、グロスブラックのルーバーを備えるボディカラーのアンダーウィング・パネル

・シルバーのデルタ15スポーク・ウルトラ・ライトウェイト鍛造アロイホイール

・赤いマクラーレン・ロゴ入りF1ゴールド・ブレーキ・キャリパー

・グロスブラックのカーボン・ファイバー・ルーバーを備えるボディカラーのカーボン・ファイバー・フロント・フェンダー

・グロスブラックのエクステリア・ディテール・パック

・ウィング・エンドプレート、フロント・スプリッター、ドアミラー・ケーシングをペイント（メンフィス・レッド、チタニアム・シルバー、アイス・ホワイト、グラファイト・グレーから選択）

・ペイントによるJC96ロゴ

・ナチュラル・チタン・エグゾースト・フィニッシャーを備える中央出しのステンレススチール・スポーツ・エグゾースト

・グロスブラック・ルーフとガラス張りCピラー

・グロスブラックのリア・バンパー・ロワー＆ディフューザー

・クローム仕上げのマクラーレン・バッジ



マクラーレン750S JC96 マクラーレン・オートモーティブ

●インテリア

・JC96パフォーマンス総アルカンターラ・インテリア（カーボン・ブラック＆カーボン・ブラック、カーボン・ブラック＆ブライト・レッド・コントラスト・ステッチ、ダヴ・グレー＆カーボン・ブラック）

・刺繍によるJC96ロゴ入りヘッドレスト

・ゴールド仕上げのJC96ロゴ入りF1仕様ペダル・セット

・ゴールド仕上げのJC96記念プレート

・金具部分がゴールド仕上げのドライブ・セレクト（DNR）スイッチ

・JC96ロゴ入りアームレスト

・ブラッシュド・ダーク・チタンのステアリング・ホイール・クラスプおよび拡大メタル・シフトパドル

・ブラッシュド・ダーク・チタンのブライトワーク（インフォテインメント・サラウンド、DNRサラウンド、ドア・アップリケ、エアベント・ベゼル）

・12色のインテリア・アンビエント照明

・エンジンベイ・ライト

・アルカンターラ・シル・トリム