ツーハッチ人気「ラクシアスリープ」から親子で楽しむ秋冬キッズワンピ登場

大人気シリーズ「ラクシアスリープ」から、待望の《キッズワンピース長袖タイプ》が9月10日（水）12:00に新登場！透けにくく、動きやすい膝丈で安心して過ごせる秋冬仕様。価格は\4,380、花柄アイボリーの1色展開です。親子でお揃いコーデが楽しめる「ナイトブラワンピース 長袖マキシ丈」も同時展開中。肌触りの良さと可愛さを両立した新作で、特別なおうち時間を過ごしてみませんか？

可愛いだけじゃない機能性も魅力

《ラクシアスリープ》キッズワンピース長袖（\4,380）は、汗をかいても快適に過ごせるメッシュ裏地を採用。

さらに透けにくい二重構造で1枚でも安心です。裾は転びにくい膝丈仕様だから、遊ぶときも眠るときも快適。

花柄アイボリーの上品なデザインは、まるでお姫様気分にしてくれると口コミでも話題に♪

親子で楽しめるリンクコーデ♡

《ラクシアスリープ》ナイトブラワンピース 長袖マキシ丈

tu-hacciでは、同じシリーズから大人向け《ナイトブラワンピース 長袖マキシ丈》（\6,980～\7,980）も展開。

全8色のカラーバリエーションがあり、花柄アイボリーを選べば親子でリンクコーデが楽しめます。

肌にやさしい着心地と華やかさを兼ね備えたデザインは、親子のおうち時間をもっと楽しく心地よいものにしてくれるはず。

秋冬のおうち時間をもっと楽しく



シリーズ累計120万枚を突破する「ラクシアスリープ」から誕生したキッズワンピース長袖は、子どもにうれしい機能性と可愛さを兼ね備えた1着。

親子でお揃いのコーディネートを楽しめば、おうち時間も思い出に残る特別なひとときに♡秋冬を快適に彩るtu-hacciの新作で、家族との毎日をもっと心地よく過ごしてみませんか？