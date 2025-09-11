甲子園球場で目撃された“マッチ売りの少年”がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】甲子園・内野席に現れた、令和版「マッチ売りの少年」

「甲子園に『マッチ売りの少年』が居た」



とその姿を紹介したのは度ハマりさん（@dohamari_24）。



大塚食品の清涼飲料水「マッチ」を満載にしたカゴを抱え、観客席を売り歩くこの少年。まさしく“マッチ売り”だ。



度ハマりさんにお話を聞いた。



ーーこの少年を発見した経緯は？



度ハマり：甲子園球場で高校野球を観戦していた際にマッチだけを売っている男性の売り子さんが目の前に現れました。凄く頑張って大声で、しかもマッチだけを売っていたので印象に残っています。



知り合いと甲子園に行っていたので、基本的に集中して試合を見るか、知り合いと雑談をしながら試合を見るかの2択なのですが、汗水垂らしながら大きな声を出していたのが目につき、顔は写さないようにマッチ部分だけを撮って「マッチ売り（の少年）が居た」と言葉遊びの投稿した次第です。



ーー投稿に大きな反響がありました。



度ハマり：思った以上に反響があったことにはビックリですが、いいねが多くつくことや通知が多いことは今回ほどではないにしろ日常ですので、気にすることは何もなかったです。野球ファン以外にもウケる内容だったかな？と思ったのが感想です。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「この方毎大会おられますね笑 もはや名物です」

「この人めちゃくちゃ一生懸命なので、ついつい買ってしまうんですよね。」

「私も現地いました 三塁内野席『マッチ1本いかがですかぁーーーー』って声出してて 隣のオジサンが『買ったらあの子死んでまうで』って連れの人に言って 少年を呼んで買ってて『兄ちゃんがんばって生きや』って笑って言ってておもしろッって横で笑いこらえてました」



など数々と目撃情報や情報提供が寄せられた今回の投稿。9月に入ったがまだまだ暑い日が続く。少年には熱中症など気を付けた上でマッチ売りに励んでいただきたいものだ。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）