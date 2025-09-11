お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）が、6日に放送されたMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。苦手な飲み物を明かした。

この日はゲストに女優・小野花梨（27）を招いて大阪の街を散策するロケ。浜田と小野は「プロミス」のCMで共演するなど、旧知の間柄だ。

小野の希望で喫茶店に入り、コーヒーを飲みながら一服した際のこと。浜田は「コーヒーはブラックで飲むの？ええカッコすなよ！」と投げかけ、小野は「私はドーナツと苦いコーヒーが大好きで」と返した。

CM撮影中に、浜田がコーヒーを飲んでいる印象を持っていた小野だが、実はそれは勘違い。浜田は「俺、現場で飲んでたのカフェオレやで」と話すと、小野は「ウソ！浜田さんブラックコーヒー飲めなかったでしたっけ？」と狼狽した。

浜田は「絶対に苦いの分かっていて“うまいっすわ〜”みたいに言うやん。うまいわけないやん！」と本音を吐露。この日は、小野に合わせてブラックコーヒーを飲もうとした浜田だったが、「最高。苦い」と喜んだ小野に対して、「ニガッ！」と眉間にしわを寄せ、すぐさまフレッシュ（ミルク）を入れていた。