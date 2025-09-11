自らを「創造主」と名乗る、占い師の浜田淑恵被告。男性信者2人をそそのかし自殺させたとして、逮捕・起訴されています。その自殺にかかわったとされる共犯者の裁判が行われ、浜田被告の音声が初めて流されました。

■浜田被告、男性2人について「あいつら役割終わった」

自らを「創造主」や「天使ガブリエル」などと名乗っていた、占い師の浜田淑恵被告（63）。

5年前、信者の男性2人をマインドコントロールし、入水自殺するようそそのかした罪などに問われています。

10日、浜田被告の信者で共犯者とされる寺崎佐和子被告（47）と滝谷奈織被告（59）の裁判が行われ、逮捕前、浜田被告が亡くなった男性2人について話す音声が公開されました。

浜田淑恵被告（63）（検察が法廷で流した音声データ）

「前までここに（死亡した男性の名前）がおったんよ。マジおったよ。死んだよ。いいかよく聞け、新しい話だ。（死亡した男性の名前）死んだぞ。私の元に連れてきた、いい？ あいつら役割終わった」

亡くなった男性らについて、“役割が終わった”とした浜田被告。その直後には、信者らと歌う様子も記録されていました。

■自殺教唆のきっかけ…“愛人関係”男性信者の存在か

浜田被告のスピリチュアルカウンセリングを通じて信者になり、多額の献金をしていた男性2人。その2人に対して、自殺をそそのかすきっかけになったとみられているのは、浜田被告と、未成年のころから“愛人関係”だった男性信者の存在です。

この“愛人”が逃げ出すようになると、浜田被告は男性2人と滝谷被告に対して、ある計画を持ちかけたといいます。

浜田被告

「（愛人を）正常な状態に戻すには、死んで魂になり、エロヒムという神が作ったシステムを破壊しなければならない」

愛人を取り戻すためには、死ぬ必要があるとし、4人で入水自殺を実行。浜田被告と滝谷被告は途中でやめたものの、男性2人は死亡しました。

■“殺人”について笑いながら話す浜田被告 滝谷被告は…

公開された音声の中には、事件当時の状況を指したような会話が。

浜田被告（検察が法廷で流した音声データ）

「上手に2人だけ残しました。面白かったなあのシーン。やばいな名場面」

ほかにも浜田被告らが“殺人”について、笑いながら話す様子も。

浜田被告（検察が法廷で流した音声データ）

「はぁ〜もう本当に私はね、今までいろいろなことやってきたけどね、この世で殺人をすると…いや、やってない！やってない！やってない！」

滝谷被告の声（検察が法廷で流した音声データ）

「神は殺人はいくらでもしますよ。人はしてないです」

浜田被告（検察が法廷で流した音声データ）

「やってませ〜ん！そんな人聞き…ぬれ衣（ぎぬ）だ！ 私はやってませんよ？ 分かりました？ 指一本触れてませんよ？ いいですか〜？ そういうことなのでね」

滝谷被告（検察が法廷で流した音声データ）

「危ない 危ない」

10日の裁判で、この音声について聞かれた滝谷被告は…。

滝谷被告

「本当に虫唾（むしず）が走る。今となっては、私の洗脳がとけた。当時の自分を殴りたい気持ちです」

■遺族が初の会見 怒りを語る

10日、遺族による初の会見が開かれ、浜田被告に7000万円もの献金をし自殺した男性の息子が、浜田被告らの音声について怒りを語りました。

自殺した男性の息子

「ひどいと思います。（父の死を）軽々しく言わないでください。（父は）とても大切な人でした。とても悔しい気持ちでいっぱいです」

