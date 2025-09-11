◇プロ野球セ・リーグ DeNA6-1阪神(10日、甲子園球場)

3位DeNAは先発の東克樹投手が5回95球を投げ、被安打6、7奪三振、1失点の内容でセ・リーグ単独トップとなる13勝目を挙げました。

東投手は初回に不運な形で失点しましたが、2回以降は無失点に抑え、5回1失点と試合をまとめました。打線は4回に筒香嘉智選手の3ランで逆転。その後も得点を重ね、阪神に連勝しました。

ヒーローインタビューで東投手は「今日に関して僕は5イニングしか投げれず先発の役割をしっかり果たせたとは言えない中で、野手の皆さんに点を取ってもらって勝たせてもらったこと、本当に感謝したい」とコメント。

そして個人とチームの目標をそれぞれ尋ねられると、「僕個人としてはタイトルがかかっているので、一戦必勝で頑張って投げたい。チームとしても1つ上の順位を目指せるように頑張っていきたい」と今後の意気込みを語りました。

東投手はこれで昨年に並ぶ13勝目。16勝をあげた2023年から3年連続で13勝に到達しました。また、この試合で勝利したことにより、阪神戦では通算19試合で7勝6敗に。通算成績でセ・リーグ5球団すべてから勝ち越しとなりました。

チームに貯金をもたらし、DeNAのエースとして君臨する東投手の今後の活躍から目が離せません。

▽東克樹投手 セ・リーグチーム別通算成績

広島 31試合 13勝8敗 防御率2.47巨人 25試合 14勝7敗 防御率2.69中日 19試合 15勝2敗 防御率1.27ヤクルト 12試合 5勝3敗 防御率3.65阪神 19試合 7勝6敗 防御率2.27