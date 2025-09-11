ロバーツ監督「何でもあり得る」佐々木朗希シーズン中に復帰か！？ リハビリ登板で100マイル超え連発の8奪三振！



右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト入りしているドジャースの佐々木朗希投手（24）が、現地9日（日本時間10日）、3Aドジャース傘下オクラホマシティーの一員としてジャイアンツ傘下のサクラメント戦に先発登板。

4回2/3を投げ、3安打4四球3失点ながら、100マイル（約161キロ）を超える速球を5球記録し、8三振を奪う内容でリハビリ登板を終えた。

この日の最速は100.6マイル（約161.8キロ）を記録。実戦での100マイル越えは負傷後初めてで、ロバーツ監督も試合前の会見で「それは素晴らしい。ドジャースにとってもロウキにとってもいいこと」とコメント。

投球の質の改善を評価し、復帰に向けた好材料となる登板となった。

またロバーツ監督は、今後の登板について「リハビリ登板の期限も迫っている。まずは今夜を終えてから、組織全体で次の計画を決める」と慎重な姿勢を示しつつ、「彼がどこにフィットするかを判断する必要がある」とコメント。

シーズン中の復帰については「何でもあり得る」と話し、先発以外の役割の可能性にも含みを持たせました。





