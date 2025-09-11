◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・ロッキーズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。この日は今季４度目でラストとなる大谷の「ボブルヘッドデー」。主役に３試合ぶりの４９号が出れば、史上６人目となる２年連続５０本塁打に王手がかかる。

昨年も愛犬デコピンの始球式などで大きな話題を集めた大谷の「ボブルヘッドデー」。今季もこの日までに３度あり、４月２日（同３日）のブレーブス戦ではサヨナラ弾、５月１５日（同１６日）のアスレチックス戦では２打席連発、８月２７日（同２８日）のレッズ戦では投手として２３年９月の右肘手術から７４９日ぶりの白星を挙げるなど、毎回ドラマを起こしてきた。打者としては通算５試合で打率３割８分１厘、４本塁打、８打点。今季ラストで初めて投手のボブルヘッド人形が配布されるこの日も何か見せてくれるはずだ。

前日９日（同１０日）の試合では、３打数１安打１打点１四球１盗塁１得点で勝利に貢献。３回２死の第２打席では四球を選んで１５試合連続出塁とし、自己最多をさらに更新する９８個目の四球（１６敬遠含む）。出場２６試合ぶりとなる１８盗塁目も決めた。５回１死二塁の第３打席では４試合連続安打となる右前適時打。打球速度１０５・８マイル（約１７０・３キロ）と痛烈な当たりでリードを５点に広げ、勝利を決定づけた。

チームも役者がそろってきた。８日（同９日）には右脇腹痛からマンシー、９日（同１０日）には右手打撲のスミスと右脇腹の張りのベシア、そしてこの日は右足首痛からエドマンが復帰した。５連敗の後、３連勝中と少しずつ息を吹き返しており、２ゲーム差をつけている同地区２位のパドレスとの差を一気に引き離しにかかる。

◇大谷翔平の過去の「ボブルヘッドデー」（※日付は現地時間）

▽２４年５月１６日 レッズ戦 ２打数無安打１四球１盗塁

▽２４年８月２８日 オリオールズ戦 ４打数２安打１本塁打１打点２盗塁

▽２５年４月２日 ブレーブス戦 ５打数３安打１本塁打１打点

▽２５年５月１５日 アスレチックス戦 ５打数２安打２本塁打６打点

▽２５年８月２７日 レッズ戦 ５打数１安打、５回２安打１失点９奪三振