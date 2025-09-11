俳優の山本舞香（27）が、GENERATIONSのリーダー白濱亜嵐（32）とのオフショットを公開し夫でロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカル・Hiro（31）がリアクションした。

【映像】夫婦密着ショット&はしゃぐ動画

2024年10月にHiroとの結婚を発表した山本。Instagramでは、Hiroの父親で歌手の森進一さんとの親子3ショットや、東京・豊洲にある「チームラボプラネッツ」ではしゃぐ動画など、夫婦仲むつまじい様子を公開している。

映画共演者とのオフショットに夫・マイファスHiroが反応

9月9日は、7日に行われたTGCとGENERATIONSのコラボイベント「TOKYO GENERATIONS COLLECTION」のステージに出演したことを報告。「9年前に映画で共演して以来、連絡をもらって即決でした。誘ってくれてありがとう。馬村×ゆゆかではなく白濱亜嵐×山本舞香としてのランウェーでしたステキなステージでした。楽しかったーーーーーっ 良き思い出」と、2017年公開の映画『ひるなかの流星』で共演した白濱から直接オファーをもらったことを明かし、舞台裏での白濱との写真やおなかがチラ見えする衣装姿などのオフショットを披露している。

この投稿に、夫のHiroが「いいね！」をつけて反応したほか、ファンからは「この先一生見れなそう。ひるなか思い出します」「可愛すぎたし、最強コンビすぎた」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）