『しあわせな結婚』ついに最終回！阿部サダヲ「最後あんな展開に⁉︎」最大の秘密が明らかに

脚本・大石静、主演・阿部サダヲ、ヒロイン・松たか子が集結したドラマ『しあわせな結婚』。

第1〜8話の累計見逃し再生数が2100万回を突破（※TVer DATA MARKETINGにて算出、期間：7月17日〜9月9日）するなど今期連ドラトップを独走してきた本作。本日9月11日（木）、同ドラマの最終回が放送される。

前回放送を終えた第8話では、原田幸太郎（阿部）が、15年前に妻・ネルラ（松）の元婚約者・布勢夕人（玉置玲央）を殺した真犯人が当時11歳だった弟の鈴木レオ（板垣李光人）だという真相にたどり着いた。幸太郎はレオに付き添い、凶器の燭台を持って警察へ。

しかし、それを知ったネルラから「あなたと出会って、すべてが壊れた。わたしたちは出会ってはならなかったのよ。離婚してください」と涙ながらに離婚を切り出される。最終回目前の衝撃展開にSNSが騒然としたなか、2人が選ぶ結末は？

◆ついに“最大の秘密”が明かされる！

幸太郎の抵抗むなしく、2人は離婚。裁判が終わり、レオをかばって罪をかぶろうとした叔父・鈴木考（岡部たかし）には、執行猶予つきの有罪判決が言い渡された。インターネットに顔をさらされたレオも、鈴木家のマンションを出て新たな道を進み始める。

家族それぞれが新たな道を模索しながら暮らしていたある日、幸太郎に、動転した父・鈴木寛（段田安則）から連絡が入る。「ネルラが姿を消した」と――。

鈴木家に駆けつけた幸太郎は、ネルラのパソコンに、本文のない自分宛ての下書きメールを発見。刑事の黒川竜司（杉野遥亮）に連絡し、メールの復元を依頼するのだが…。

事件はまだ終わっていなかったのか。ついに、謎めいた“ネルラという女”最大の秘密が明かされる。

はたして、妻が抱える大きな秘密を知っても、夫は妻を愛し続けることができるのか。夫婦の愛を問うマリッジ・サスペンスがついに完結する。

◆阿部サダヲ（原田幸太郎・役）コメント

「8話で真犯人わかっちゃった！ この後どうするの？大石さん？」と思ったら最後あんな展開に ︎ 本当に毎回、最後に予想外のことが起きる脚本だなぁと、思っていました。

いよいよ最終回、幸太郎が思う“しあわせのかたち”、ネルラとの“しあわせな結婚”とはどういうものなのか？ 最後にわかると思います！ これまで『しあわせな結婚』をご覧いただきありがとうございました！

◆松たか子（原田ネルラ・役）コメント

犯人はレオで、考が彼をかばっていたという“真実”が8話で明らかになりました。事実としてはとても重いのですが、鈴木家はそれでも“家族”をやってきたし、“いいことでも間違ったことでも団結する”という不思議な集合体であるということも明らかになりました。

最終回にはもうひとつ秘密が出てくるんですが、それも楽しみにしていただきつつ…とにかくきっちり“真実”が明らかになればいいなと思います。

いよいよ最終回を迎えますが、本当に楽しいドラマでした。皆さんも最後まで存分にお楽しみください。