【インプラント】手術中･手術後の痛みや腫れはどのくらい続く? 不快な症状の対処法を歯科医が解説!

「インプラントを考えているけど、手術の痛みや腫れ、合併症が怖い」そんな不安を感じている方も多いのではないでしょうか？ しかし、これらのリスクは事前に正しい知識を持つことで回避することができます。そこで、インプラント手術中・手術後の痛みや腫れはどの程度で、どのぐらい続くのか、症状の対処法などを、岐阜駅インプレ歯科の島田先生に詳しく解説してもらいました。

監修歯科医師：

島田 健一郎（岐阜駅インプレ歯科）

愛知学院大学歯学部卒業。大手法人のインプラント担当、副理事長などを経たのち、岐阜駅インプレ歯科を開院。これまでに1万3000本以上（2024年8月時点）のインプラントの埋入実績を積み重ねているインプラント治療のスペシャリスト。現在は、これまで培ってきた症例経験を活かし、地域密着型の頼れるクリニックとして診療を行う。日本口腔インプラント学会、日本歯周病学会の各会員。厚生労働省歯科臨床研修指導医。

編集部

インプラント手術中や手術後の痛みはどの程度で、どのぐらい続くのが一般的ですか？

島田先生

まず、インプラント手術中の痛みについては、事前にしっかりと麻酔をかけますので、痛みを感じることはほとんどありません。一方、手術後の痛みについては個人差があり、患者さんの体調や手術の複雑さによって異なります。

編集部

具体的に、どのような違いがあるのでしょうか？

島田先生

例えば、1～2本のシンプルな手術なら抜歯後と同じくらいの痛みで済みますし、まったく痛みの出ない方もいらっしゃいます。ただ、骨造成（顎の骨が足りない部分の骨を再生して増やす治療法）を伴うような複雑なケースでは、痛みが強く出ることもあります。一般的に、痛みのピークは術後1～2日で、1週間程度で落ち着くことがほとんどです。個人差はありますが、多くの方はこのくらいの期間で日常生活に支障がない程度にまで回復します。

編集部

インプラント手術後の腫れや内出血はどの程度みられますか？ また、症状が落ちつくまでの期間も教えてください。

島田先生

腫れや内出血についても、痛みと同様にケースバイケースです。骨造成を行う場合や複数本のインプラントを埋入する場合は、腫れや内出血が出やすい傾向にあります。腫れのピークは術後2～3日で、1週間程度で落ち着いていくのが一般的です。また、内出血による変色は、1～2週間程度で徐々に消えていきます。

編集部

インプラント手術後に痛み・腫れが出た場合の対処法を教えてください。

島田先生

痛みに対しては、歯科医から処方された鎮痛剤を指示通りに服用してください。腫れに対しては、患部を冷やすと症状が和らぎます。ただし、冷やしすぎるとかえって傷の治りを悪くしてしまうため、氷など極端に冷たいものでは冷やさず、流水に浸した程度の温度で冷やすようにしてください。くわえて、お口の中を清潔に保つことも大切です。歯磨きは慎重に行い、必要に応じて処方された洗口液を使用してください。なお、症状が長引いたり、急激に悪化したりした場合は、すぐに担当医に相談することをおすすめします。

