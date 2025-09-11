9月11日21時からのテレビ朝日系木曜ドラマ『しあわせな結婚』の最終回放送を前に、阿部サダヲと松たか子からコメントが寄せられた。

本作は、NHK大河ドラマ『光る君へ』（2024年）以降、初の連続ドラマとなる大石静が脚本を手がける、夫婦の愛を問う“完全オリジナルホームドラマ”であり、令和の“マリッジ・サスペンス”。テレビ朝日の連続ドラマ初主演となる阿部が弁護士・原田幸太郎役で主演を務め、本作のカギを握るミステリアスな妻・鈴木ネルラ役を松が演じている。

9月4日放送の第8話では、原田幸太郎（阿部サダヲ）が、15年前に妻・ネルラ（松たか子）の元婚約者・布勢夕人（玉置玲央）を殺した真犯人が当時11歳だった弟の鈴木レオ（板垣李光人）だという真相にたどり着いた。幸太郎はレオに付き添い、凶器の燭台を持って警察へ。しかし、それを知ったネルラから「あなたと出会って、すべてが壊れた。わたしたちは出会ってはならなかったのよ。離婚してください」と、涙ながらに離婚を切り出される。何があってもレオを守り抜くことが“家族の真実”であり、それは“一般的な真実”とは違うのだ、と……。2人が選ぶ結末とは。

幸太郎の抵抗むなしく、2人は離婚。裁判が終わり、レオをかばって罪をかぶろうとした叔父・鈴木考（岡部たかし）には、執行猶予つきの有罪判決が言い渡された。インターネットに顔をさらされたレオも、鈴木家のマンションを出て新たな道を歩き始める。家族それぞれが新たな道を模索しながら暮らしていたある日、幸太郎に動転した父・鈴木寛（段田安則）から連絡が。ネルラが姿を消したと。鈴木家に駆けつけた幸太郎は、ネルラのパソコンに本文のない自分宛ての下書きメールを発見。刑事の黒川竜司（杉野遥亮）に連絡し、メールの復元を依頼するが……。事件はまだ終わっていなかったのか。ついに、謎めいた“ネルラという女”最大の秘密が明かされる。はたして、妻が抱える“大きな秘密”を知っても、夫は妻を愛し続けることができるのか。

幸太郎役の阿部は最終回について「『8話で真犯人わかっちゃった！ この後どうするの？ 大石さん？』と思ったら最後あんな展開に⁉︎ 本当に毎回、最後に予想外のことが起きる脚本だなぁと、思っていました。いよいよ最終回、幸太郎が思う“しあわせのかたち”、ネルラとの“しあわせな結婚”とはどういうものなのか？ 最後にわかると思います！」とコメント。ネルラ役の松は「最終回にはもうひとつ秘密が出てくるんですが、それも楽しみにしていただきつつ…とにかくきっちり“真実”が明らかになればいいなと思います」と語った。

【コメント】●阿部サダヲ（原田幸太郎役）「8話で真犯人わかっちゃった！ この後どうするの？ 大石さん？」と思ったら最後あんな展開に⁉︎本当に毎回、最後に予想外のことが起きる脚本だなぁと、思っていました。いよいよ最終回、幸太郎が思う“しあわせのかたち”、ネルラとの“しあわせな結婚”とはどういうものなのか？ 最後にわかると思います！これまで『しあわせな結婚』をご覧いただきありがとうございました！

●松たか子（原田ネルラ役）犯人はレオで、考が彼をかばっていたという“真実”が8話で明らかになりました。事実としてはとても重いのですが、鈴木家はそれでも“家族”をやってきたし、“いいことでも間違ったことでも団結する”という不思議な集合体であるということも明らかになりました。最終回にはもうひとつ秘密が出てくるんですが、それも楽しみにしていただきつつ…とにかくきっちり“真実”が明らかになればいいなと思います。いよいよ最終回を迎えますが、本当に楽しいドラマでした。皆さんも最後まで存分にお楽しみください。

