「オオサコにまだチャンスはない」「ザイオンが初めてになるかな」ブラジル人記者が断言。鈴木彩艶が日本人史上最強GKだ。理想はアリソン対エデルソン
日本代表が現地９月９日、アメリカ代表と敵地で対戦。30分にアレックス・センデハス、65分にフォラリン・バロガンに被弾した一方、３日前のメキシコ戦（０−０）に続いてこの日も得点できず、０−２で完敗した。
森保一監督が試合後、「現地で応援に来てくださった日本人の方々、朝から日本で応援してくれた方々、申し訳ない敗戦だと思います。すみません」と謝罪したことからも分かるように、非常に不甲斐ない試合になってしまった。
記憶から消してしまいたいような一戦で、忘れてはいけない輝きを放ったのが、大迫敬介（サンフレッチェ広島）だ。26歳の守護神はビッグセーブを連発。終盤にかけては神がかっていたようにも見えた。
日本を熟知するブラジル人ジャーナリスト、チアゴ・ボンテンポ氏も「オオサコがいなければ３、４、５点と取られ、もっと大敗していたかもしれない。今日ポジティブだったのはオオサコだけ。特に今日の試合はポジティブな要素が全然なかった」と言い放った。
となると、より注目を集めるのは、３歳下で現在正GKを務める鈴木彩艶（パルマ）とのポジション争いである。大迫が定位置を奪う可能性はあるのか。ずばり、ボンテンポ氏に尋ねた。
「正直に言えば、まだチャンスはないと思う。ザイオンは今、イタリアのセリエAで活躍していて、他の日本人ゴールキーパーがそのレベルに近付くことはない。史上最強の日本人キーパーはカワグチ（川口能活）かカワシマ（川島永嗣）かという議論があるが、カワグチはヨーロッパであまり活躍できなかった。カワシマはベルギーでとても良いシーズンがあったが、ヨーロッパの大きなリーグでは、ほとんど控えだった。
今ザイオンが見せている活躍は、カワシマでもカワグチでも他の日本人キーパーでもできなかったことだ。しかもザイオンはまだ若く、成長の余地がある。ヨーロッパのビッグクラブも彼を注視していると思うし、このまま成長が続けば、将来どこかのビッグクラブに移籍するだろう。
だから、オオサコが今日すごく活躍して、広島でも同様の活躍を見せているが、それでもザイオンのレベルには、他の日本人選手はいないと思う。活躍しても彼がポジションを奪うチャンスはまだないだろう。でもザイオンが怪我をしたり、出場停止になった時に、良い控えがいるのはチームにとって非常に良いことだ」
GKにおいて最高峰のポジション争いを繰り広げているのが、ボンテンポ氏の母国であり、名将カルロ・アンチェロッティが就任したブラジル代表だ。
アリソン・ベッカー（リバプール）と、今夏にマンチェスター・シティを退団したエデルソン（フェネルバフチェ）が鎬を削っている。
「日本代表もブラジル代表のような構図になったらいいですね」と伝えると、ボンテンポ氏は「そうね。日本はまだヨーロッパのビッグクラブのキーパーがいないね」と頷いた。
「だから多分、将来ザイオンが初めてになるかな。でも、ブラジルはワールドクラスのキーパーが１人だけでなく２人も同時にいるから、ちょっと恵まれているね。そしてブラジルリーグでもたくさんの良いゴールキーパーがいる。
エデルソンのトルコ移籍はちょっと驚いたね。多分、アンチェロッティがアリソンの方が好きだから、（立場的に）エデルソンがオオサコみたいな状況になるのかな（笑）。マンチェスター・シティで活躍してもポジションを奪えないから、どこのチームにいてもいいと思ってるのかな。もちろん（プレミアリーグとトルコリーグでは）レベルが全然違うけどね」
大迫の神セーブがフィーチャーされると同時に、鈴木の日本人GKとしては既に前人未到のキャリアもクローズアップされることとなった。この先さらに高め合い、森保ジャパンでもセレソン級のバトルを期待したいところだ。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
