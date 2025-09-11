食欲の秋、到来。

専門店ならではの "季節のフルーツ” と、おすすめのスイーツを紹介します。

長崎市油屋町の『フルーツ＆カフェハマツ浜町店』。

「四季折々のフルーツが演出する彩りと感動」をコンセプトに、色とりどりのフルーツを豊富に取り揃えています。

また カフェスペースが併設されている店内で、専門店ならではのスイーツも楽しめます。

（ハマツ浜町店 杉本 迅 店長）

「今の時期は、ブドウや梨などが旬。さらに秋が深まればリンゴ、柿といった果物の種類も増えてきます。

季節ごとに、新鮮でおいしいフルーツを自信をもって販売しています」

「フルーツ＆カフェ ハマツ浜町店」で人気の秋の味覚です。

【第5位】長野産 リンゴ『サンつがる』〔時価〕

『長野産りんご サンつがる』です。

比較的早い時期に熟す、早生種のリンゴを代表する『サンつがる』。

長野産は酸味と甘味のバランスがよく、優れた風味が特徴です。

しっかりとした食感で、果汁がたっぷりあふれます。

【第4位】大分産 梨『豊水』〔時価〕

今が旬の『大分産梨 豊水』は、シャリシャリとした食感でジューシー。

甘味もありながら、さっぱりとしています。

低カロリーで食後のデザートにも最適。

これから長野産なども入荷されるので、産地による味の違いを、楽しむこともできます。

【第3位】北海道産 メロン『赤肉らいでん』〔時価〕

北海道の豊かな自然で育った、極上のメロンが第3位。

赤肉らいでんの果肉は柔らかな食感で、コクを感じる甘味と芳醇な香りが特徴。

来月ごろまで楽しめます。

店内で味わえるおすすめのスイーツにもメロンが…。

（ハマツ浜町店 杉本 迅 店長）

「こちらは北海道メロンを使った “メロンパフェ” です」

2種類のアイスに、“赤肉らいでん” をふんだんに盛りつけました。

さっぱりとしたヨーグルトアイスと、メロンの甘味がベストマッチのフルーツパフェ。

季節を満喫できる人気スイーツです。

【第2位】長野産 桃『川中島白桃』〔時価〕

種まきから収穫までの期間がほかの品種よりも長く、糖度の高さが魅力です。

果肉はややかためで、たっぷりの果汁にうまみが凝縮しています。

【第1位】岡山産 シャインマスカット『晴王』〔時価〕

「晴れの国 おかやま」にちなんで名付けられ、厳しい基準をクリアした、最高品質なシャインマスカット。

（ハマツ浜町店 杉本 迅 店長）

「見た目の美しさと大粒の実、高い糖度を誇るシャインマスカットは、種もなく皮ごと弾力のある食感を味わえます。 果肉本来の果汁の甘さを楽しめます」

グリーンが鮮やかで、噛んだ瞬間にパリッと音をたててはじけ、甘みが強いのも魅力です。

シャインマスカットを使ったタルトは、この時期の、一番人気。

時期によって使うシャインマスカットの産地は変わりますが、今はこの “晴王” をふんだんに使った一品を楽しめます。

しっとりとした自家製タルトと、晴王のさわやかな甘さが絶妙にマッチ。

食べ応え抜群です。

旬のフルーツで、季節を感じてみてはいかがでしょうか？