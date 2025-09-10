Image: Kyle Barr / Gizmodo US

ドイツで開催された国際コンシューマ・エレクトロニクス展、通称IFA。そこで気がついた2025年のお掃除業界の変化…。それは、お掃除ロボが階段を登り始めたこと。

お掃除ロボを展開する企業は少なくない数ありますが、今年のIFAでデモ展示していたほとんどのお掃除ロボが階段チャレンジに挑んでいました。

EufyのMarsWalker

Image: Wes Davis / Gizmodo US

まず目についたのがAnkerのスマートホームブランドEufyのお掃除ロボ拡張マシン、Mars Walker。Mars Walker自体には吸引（お掃除）機能はなく、階段を上るための周辺機器という立ち位置。Eufyのお掃除ロボを中に入れて（ロボ自身が入って）使います。

細目の4本脚で登ります。前足で体を持ち上げ、後ろ足を伸ばしてお尻を押し上げるイメージ。

DreameのCyber X

Image: Kyle Barr / Gizmodo US

Eufyと同じく、お掃除ロボの周辺機器というアプローチをとったDreame。ただし、階段の登り方は全く違ってキャタピラ風。4つ足同時に伸ばして、階段の高さにまで立ち上がるのが特徴的。

GIF: Wes Davis / Gizmodo US

階段降りる方はちょっと苦手なのかな？ 本体が斜めになるシーンもある、若干不安定さを感じました。

MovaのMova Zeus 60

GIF: Wes Davis / Gizmodo

こちらは階段の上り下り機能がついたお掃除ロボ、一体型です。上り下りは、ライブの昇降ステージ風。…なんと言いましょうか、アコーディオン風？ 折り畳み風？の足が底についており、これで上下に移動した上で、前にスライドしたパーツで支えながら、足を戻し、本体を前へと引っ込めて進みます。

Movaいわく、螺旋階段も対応可とのことですが、残念ながらデモはなし。

3モデルすべて、1年以内の発売を予定。現時点では価格未定。

絶対的な弱点

このデモを見て気付いたこと。それは、3モデルすべて階段を登ってはいるけど、階段のお掃除はしていないのです…。

階段を上り下りしながらお掃除するのは、まだもう少し先の話のようです。