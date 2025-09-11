◇プロ野球セ・リーグ 中日6-3ヤクルト(10日、神宮球場)

ヤクルトは序盤の失点が響き、中日に敗戦。試合後に高津監督がこの日の敗因を述べました。

先発のランバート投手は初回から2つの四球などで満塁のピンチを作ると、2回には岡林勇希選手から先制2ランを打たれるなど4回4失点。打線は金丸夢斗投手の前に村上宗隆選手の2ランのみにとどまると、その後得点するも追いつけずに敗れました。

試合後、高津監督は先発のランバート投手について「昨日のヤス(奥川恭伸投手)もそうだけど、もっと先発がしっかりしないと。立ち上がりからバタバタして、いい流れがなかなかこちらに来ない」と嘆きました。

1点差に詰め寄った直後の8回表には、代わった山本大貴投手が自らの悪送球で失点。「今日は全体的にピッチャーの自滅ですよ。フォアボールも絡みエラーも絡み、そういう失点が大きかった」と敗因を語りました。

この試合6回2失点でプロ2勝目をあげた中日先発の金丸夢斗投手については「いいピッチャーですよ」と称賛。「なかなか高いところに(球が)来ないですし、よくムネ(村上宗隆選手)は反対方向にしっかり捉えた打球を打ちましたけど、フォアボールも出してくれないし、芯で打つことも簡単ではなかった」と脱帽した様子でした。

7回の攻撃では1点を返し、なおもノーアウト1、3塁のチャンスでしたが追いつくことができず。高津監督は「向こうも細かいことやっている。タイミングを変えて外野まで打球を飛ばさせないようにしたり、ゴロを打たせてダブルプレーを取ろうとしたり。そういう駆け引きや勝負の中、もうちょっとこちらが実力を付けなければいけない」と打者陣のさらなる奮起を促しました。